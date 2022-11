Moraes manda polícias liberarem vias interrompidas por caminhões em Brasília

A decisão do ministro foi baseada nas informações de que o deslocamento dos caminhões visa reforçar atos antidemocráticos feitos no País após as eleições

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 10, que as Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar do Distrito Federal adotem medidas para desobstruir as vias públicas com trânsito interrompido em razão de 115 caminhões que se deslocaram para Brasília, na última quarta-feira, 10.

Os caminhões se dirigiram para lá no dia em que os militares entregaram o relatório sobre as urnas eletrônicas ao Tribunal Superior Eleitoral.

A decisão do ministro teve como justificativa as informações de que o deslocamento visa reforçar atos antidemocráticos feitos em todas as partes do País após o resultado das urnas no dia 30 de outubro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), inconformados com a derrota, tomaram diversas atitudes golpistas contestando o resultado da eleição, chegando até a pedir intervenção militar.

Moraes também determinou que os caminhões sejam todos identificados para que possa ser aplicada aos proprietários multa de R$ 100 mil por hora.



Sobre o assunto Mais de 100 caminhões chegam a Brasília nesta quarta-feira, diz coluna

Lula volta a falar que caminhões de Bolsonaro no 7/9 eram quase a KKK

Bloqueador de GPS usado para roubo de caminhões com carga é apreendido em Sobral

Tags