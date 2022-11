Janones é convidado a falar sobre "janonismo cultural" em palestra no exterior

Ex-presidenciável teve forte presença na campanha do presidente eleito Lula

A presença do deputado federal André Janones (Avante) na campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi bastante ativa, principalmente pela estratégia utilizada nas redes sociais. O parlamentar foi convidado a falar sobre o método, apelidado como “janonismo cultural”, em uma palestra em Portugal.

A tática utilizada pelo deputado é uma estratégia mais agressiva que, geralmente, é atrelada ao estilo de comunicação bolsonarista. O parlamentar considera "baixo" o método da oposição, porém, segundo ele, é necessário fazer os adversários "provarem do próprio veneno".

Fiquem atentos a todas as redes! Vou soltar uma tiro de canhão a cada 10 minutos! Tá na hora deles provarem do próprio veneno na reta! O jogo virou! Não estamos em 2018!



O parlamentar participaria da corrida presidencial, mas desistiu para apoiar a campanha de Lula. Pelas redes sociais, Janones rebate notícias falsas e produz conteúdos próprios como ofensiva aos adversários. Algumas das postagens feitas pelo deputado foram consideradas falsas e exageradas.

O uso desse método se intensificou, principalmente durante a reta final do segundo turno das eleições, em que as campanhas dos dois candidatos divulgaram conteúdos que chegaram a ser barrados e considerados inverídicos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com informações da Folha, Janones é cotado para palestrar no evento Euro Leads, organizado pela Brasa (Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior), que será realizado em março na cidade de Lisboa.

