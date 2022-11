Deputados cearenses de PSD e União Brasil divergem sobre apoio a Lula

Ambos partidos sinalizaram que podem integrar base de apoio do petista no Congresso

Enquanto a equipe do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá os primeiros passos na transição, os partidos seguem se movimentando para se reposicionar, no Congresso, em relação à gestão que inicia-se a partir de 2023. Parlamentares cearenses do PSD e União Brasil na Câmara repercutiram a possibilidade de as siglas integrarem a base de apoio do petista.



Recentemente, Luciano Bivar, dirigente nacional do UB, se direcionou ao ex-chefe do Executivo e disse que não seria oposição "de jeito nenhum". O mandatário destacou, segundo a Folha de S.Paulo, que apesar de possuir princípios econômicos divergentes, quer dar "governabilidade e sustentação" ao político. "Apoiaremos com o maior prazer", afirmou.

Apesar do aceno de Bivar, alguns políticos da legenda no Estado podem não aderir ao apoio. Isso porque, Dayany Bittencourt (UB), uma das quatro integrantes da sigla, eleita com 54.526 votos, afirmou que será do bloco contrário ao político.

"Fui eleita deputada federal pelos cearenses para ser oposição. Vou seguir a minha coerência política na Câmara dos Deputados sendo uma oposição responsável e propositiva. Tudo o que for bom para o meu País, votarei a favor, atuando para fortalecer o debate, a fiscalização e a nossa democracia", disse em entrevista ao O POVO.

Dayany é esposa de Capitão Wagner (UB), um dos líderes da oposição a Lula e ao PT no Estado. Em 2022, o político disputou o Palácio da Abolição, mas acabou sendo superado por Elmano de Freitas (PT) ainda no primeiro turno. O ex-candidato recebeu 1.649.213 sufrágios, o que representa 31,72% dos votantes.

Contactada pelo O POVO, Fernanda Pessoa não comentou as declarações de Bivar. Disse apenas que uma reunião com Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara, será marcada para discutir a posição da sigla em relação ao novo governo. Ainda não há uma data definida para o encontro.

A parlamentar foi a candidata mais votada do partido para o cargo no Ceará, sendo escolhida por 121.469 votantes. Na disputa presidencial de 2022, ela manteve posição de neutralidade entre Lula e Bolsonaro. Fruto de uma fusão entre PSL e Democratas, a sigla de Fernanda elegeu 59 deputados em 2022.

Integrante do bloco conhecido como "centrão", o PSD de Gilberto Kassab deve ser mais um partido a integrar a base de Lula. A legenda apoiou Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, no entanto, foi se afastando do atual presidente durante o mandato, até declarar neutralidade durante a disputa presidencial deste ano. Inclusive, o partido já indicou o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) para fazer a equipe de transição.

O deputado reeleito Célio Studart (PSD) avaliou como positivo os primeiros passos de Lula na transição. Ele destacou que o petista tem feito esforços para restabelecer a relação entre os poderes, algo que, segundo ele, não foi realizado durante a gestão do atual chefe do Executivo.

O parlamentar conta que o presidente nacional do PSD fez duas reuniões esta semana com integrantes do grupo, sendo uma com a bancada nacional e outra com os cearenses da Câmara. Embora a posição possa ser desconfortável para alguns deputados, de maneira geral, o político avalia que os correligionários receberam bem a possibilidade de um futuro apoio a Lula no Congresso.

“Ele (Kassab) deixou muito claro a intenção de contribuir. Enquanto o novo governo estiver acertando, não há porque não participar", disse e acrescentou: "Inicialmente nós devemos colaborar, não há porque você fazer uma oposição a um governo que prega pacificação e redemocratização".

Com 205.106 votos, Célio foi o terceiro mais votado para o cargo no Ceará. Assentindo a possibilidade de integrar base de apoio ao novo gestor a partir de 2023, o parlamentar ressaltou que devem ser priorizadas ações para a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, a redução da inflação, assim como um Ministério do Meio Ambiente mais atuante em questões relacionadas à proteção da Amazônia.



