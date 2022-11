Câmara de Potengi instala nova CPI contra prefeito; "Perseguição", diz ele

O prefeito de Potengi, município no interior do Ceará, Edson Veriato (PT), voltou a ser alvo da Câmara de Vereadores, com risco de ter o mandato cassado, após instalação de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostos crimes de responsabilidade na gestão do petista. Os parlamentares acusam ainda Veriato de enriquecimento ilícito. Ele rebate afirmando que é vítima de perseguição política.

No primeiro ano de mandato, em 2021, o atual prefeito fez, segundo a oposição, abertura de processo de dispensa de licitação para limpeza pública de Potengi.

O processo teve como vencedora a empresa Amparo Serviços e Empreendimentos, conforme a representação. O contrato segue em vigor, tendo custado ao cofres da cidade R$ 762,4 mil.

A denúncia diz ainda que a empresa atua desde a construção civil, intercalando por serviço de locação de imóvel com motorista, transporte escolar, aluguel de máquinas, serviço de coleta de lixo, entre outras.

No entendimento dos parlamentares, tais características são “indícios fortes de que seja uma empresa de fachada”.

“Em diligências realizadas no local, se encontram indícios de empresa de fachada, o que reforça a tese de que seja uma empresa laranja, apenas para contribuir que o denunciado possa desviar verbas públicas”, diz trecho da denúncia aprovada por 7 votos 1 na última terça, 8.

Tendo sido acatada pelo Legislativo, foi instalada uma comissão para investigar o prefeito. A vereadora Vanda Rodrigues (MDB) ocupa a Presidência. Otaviano Severiano (PT) foi escolhido para ser relator e José Ires (Psol) para a secretaria.

Em entrevista para a rádio CBN Cariri nesta quinta, 10, Veriato acusou os vereadores de estarem cometendo perseguição política, e que eles estariam sendo patrocinados por um grupo de empresários para tentar cessar o seu mandato.

Veriato diz que os empresários estariam com interesses na limpeza pública do município. “Uma das empresas foram desclassificadas por questões documentais e, não satisfeitos, estão financiando esses vereadores que possam tentar cessar o meu mandato”, disse.

Segundo ele, o vice-prefeito de Potengi, Humberto dos Barreiros (Psol) e o presidente da Câmara, Ailton Leite (Psol), seriam os mentores dessa ofensiva da oposição.

“Infelizmente, eu venho enfrentando esses problemas desde o início da nossa gestão, com a insatisfação do vice-prefeito, que é o pivô de tudo isso e também do presidente da Câmara, que queria a chave da prefeitura, naturalmente não as dei e não vou dar”, afirmou.

Veriato diz que possui condições de provar “tranquilamente” que a tentativa de cassação se trata de perseguição política. “Na Justiça é mais tranquilo porque ela é imparcial, é justa. Já a posição da Câmara, já se tratando de apoio de empresários, a gente consegue reverter de outra forma”, disse.

Com um total de nove vereadores, o prefeito detém apoio de apenas um parlamentar . No entanto, ele diz que está dialogando com outro nomes da Casa.

“Alguns têm visto que são denúncias infundadas que estariam também a serviço de um grupo de empresários e perceberam que esse não é o caminho e a gente vem conseguindo dialogar para tentar reverter a situação”, diz.



Prefeito é alvo de duas CPIs em menos de um ano

Não é a primeira vez que a Câmara tenta tirar Edson Veriato do comando do executivo municipal, em agosto último, os vereadores instalaram investigação sobre denúncia de perseguição política a servidores, que, na verdade, não foram demitidos. Sem êxito na coleta de provas, a CPI foi arquivada.

Na mesma entrevista desta quinta, Veriato comentou sobre a primeira tentativa falha em retirá-lo da prefeitura de Potengi. “Eu vejo que os vereadores de fato estão buscando meios para perseguir o meu mandato, para perseguir a nossa gestão. Se a CPI inicial foi aberta e arquivada por falta de provas, qual o porquê de abrir outra? Continuar a perseguição política”, declarou.