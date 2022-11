Lula buscará igualdade de gênero ao escolher nomes para ministérios

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá a paridade de gênero como uma das prioridades na escolha de nomes para os ministérios. O petista quer que o número de homens nos cargos não seja superior ao de mulheres. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Lula ainda não divulgou a equipe que irá assumir os ministérios, mas alguns nomes estão sendo especulados. A senadora Simone Tebet (MDB) é cotada para assumir alguma pasta do novo governo. A emedebista fará parte do grupo de transição e atuará na área de desenvolvimento social.

Izolda Cela (sem partido), governadora do Ceará e ex-secretária da Educação do estado, é uma das apostas para comandar o Ministério da Educação.

A ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) é bastante citada para o Ministério do Meio Ambiente. A ativista da área já passou pelo cargo entre 2003 e 2008 e, durante a campanha das eleições deste ano, conversou com Lula sobre a inserção de compromissos com a causa ambiental no plano da nova gestão.

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, também é esperada para assumir algum cargo no Palácio do Planalto.



Nesta terça-feira, 8, os nomes para a equipe de transição do governo, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSDB), foram oficializados.

