Foto de anotações de Alckmin mostra novos nomes para governo de transição

Um papel com anotações feitas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) mostra mais nomes que terão espaço na transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A lista estava nas mãos do vice-presidente durante coletiva de imprensa e foi fotografada por um fotógrafo do Estadão.

A ex-prefeita Marta Suplicy, o jornalista Franklin Martins e o ex-procurador Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça do governo Dilma, são alguns dos nomes escritos no documento e terão participação nesta etapa de transição.

Além disso, o manuscrito aponta Franklin Martins na comunicação, Marta Suplicy e Márcio França no Turismo, Eugênio Aragão para órgãos de fiscalização e controle. O nome de Andrei Passos, delegado da Polícia Federal e chefe da segurança de Lula, também foi registrado em anotação na caneta escrita “D. Andrei”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Manoel Caetano, Marco Aurélio e Eugênio Aragão têm seus nomes escritos na lista para atuar no tema de “integridade e controle”, em apoio com Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral da União.

Ao lado do texto em que tem escrito “Turismo”, há uma seta conectando os nomes de Marta Suplicy, Márcio França e “Valfrido”, provavelmente Walfrido dos Mares Guia, que deverão trabalhar no setor. Os jornalistas Franklin Martins, Helio Doyle, Florestan e Kenedy estão sendo cotados para fazer parte do setor de comunicação, na “área digital”.

Ricardo Amaral ainda é considerado para “organizar o fluxo de atendimento à imprensa”, fazendo referência às assessorias do presidente eleito, Lula, e de Alckmin.



Sobre o assunto Temer sugere a Lula 'mais palavras de tranquilização' durante a transição

Lula deixa reunião com Rodrigo Pacheco e segue para o STF; depois, irá para o TSE

Elmano admite adaptar reforma administrativa de Lula ao Ceará

PSD vai apoiar Lula e quer indicar dois nomes para compor ministério

MDB indica membros para equipe de transição









Tags