Com Tebet e Renan Calheiros, MDB indica 5 nomes para equipe de transição de Lula

Ao menos cinco nomes do MDB farão parte da equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com Simone Tebet (MDB) entre os integrantes, a legenda divulgou uma lista por meio de nota nesta quarta-feira, 9, com representações atribuídas às cinco regiões do País.



A representação do conselho político ficará a cargo dos senadores Renan Calheiros (MDB) e Jader Barbalho (MDB), eleitos pelos estados de Alagoas e Pará, respectivamente, descritos pelo partido como representantes do Nordeste e do Norte.

Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Nos assuntos relacionados à Indústria, Comércio e Serviços o nome será o do ex-governador Germano Rigotto, do Rio Grande do Sul. Do sudeste, o secretário-executivo nacional do MDB, Germano Rigotto, será o responsável por questões relativas à assistência social.

O titular da sigla será parceiro de Tebet, do Centro-Oeste. A emedebista, terceira colocada na corrida presidencial das eleições de 2022, declarou apoio a Lula no segundo turno e se engajou na campanha petista. Ela já havia sido anunciada por Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição de Lula.



