Renato Roseno se solidariza com policiais atacados por bolsonaristas no Pará e SC

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) prestou solidariedade aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que foram atacados e ficaram feridos durante atos golpistas promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que fecharam rodovias no Pará e em Santa Catarina.



Durante a sessão desta terça-feira, 8, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o parlamentar foi à tribuna repudiar as ações as quais classificou como "vandalismo e crime", que questionam os resultados da urnas que deram vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com mais de 60 milhões de votos.

"Queria me solidarizar com aqueles agentes. Eu, como presidente da comissão dos direitos humanos, tenho vários colegas agentes da Polícia Rodoviária Federal e sei da diligência, da competência e da humanidade. Quero me solidarizar com esses que estavam lá, inclusive, tentando uma mediação pacífica para liberação", disse o político durante o discurso.

Na sessão, Roseno ainda elencou alguns crimes que teriam sido cometidos pelos bolsonaristas durante os atos antidemocráticos. Segundo o líder do Psol na Alece, eles poderiam ser enquadrados por crime de desobediência a ordem do funcionário público, dano qualificado - por atentarem contra o patrimônio público, no caso as viaturas - além de lesão contra os agentes da PRF.

"Em algumas situações, eu até interpretaria como crime de homicídio tentado, porque desferiram fogos de artifício e objetos que poderiam ter causado a morte daqueles policiais", disse e acrescentou: "aquilo não é manifestação, eu digo isso porque já fiz muita manifestação na vida".

Fake news e bloqueio de perfil bolsonaristas

Roseno disse ainda que "nunca se viu (esses ataques a policiais)" nas manifestações dos movimentos sociais. Ele criticou o compartilhamento de informações falsas que questionam a integridade das urnas e do sistema eleitoral brasileiro. Para o parlamentar, o compartilhamento de fake news atenta contra o Estado Democrático de Direito.

Na avaliação do político, as recentes decisões da Justiça Eleitoral que bloquearam perfis nas redes sociais de correligionários de Bolsonaro não podem ser classificadas como censura. "Me permita, com uma pessoa do direito que sou, as liberdades e garantias todas elas estão relacionadas a determinados princípios. A pessoa não pode usar liberdade de expressão e de manifestação para mentir".

Entenda os casos

Os casos mencionados por Roseno durante seu discurso na tribuna ocorreram em Santa Catarina e Pará. No estado da região Sul, dois agentes da PRF ficaram feridos, segundo o G1, após serem atingidos com barras de ferro. O bloqueio golpista foi registrado na BR-470 em Rio do Sul, no Vale do Itajaí.

O caso da unidade federativa da região Norte ocorreu no município de Novo Progresso. Viaturas da PRF foram atacadas por apoiadores do presidente durante a obstrução de uma via na BR-163. Houve disparos de armas de fogo, assim como arremesso de pedras e até cadeira de plástico contra os veículos da polícia.



Veja a sessão com discurso de Roseno

* Fala do deputado ocorre a partir 1h56min



