Portugal prepara recepção honrosa a Lula após a COP 27, diz colunista

O governo de Portugal já prepara uma possível visita do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o término da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unida (COP 27), que acontece no Egito. O petista deve responder ao convite durante esta semana.



Segundo Vicente Nunes, colunista do Correio Braziliense, o convite a Lula partiu do próprio presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e do primeiro-ministro, António Costa. Os dois defenderam estar com saudades do petista e do Brasil e, por isso, já articulam para que Lula seja recepcionado com todas as honras.

A estratégia é demonstrar ao Brasil a retomada de um acordo bilateral entre os países após a gestão do governo de Jair Bolsonaro (PL) ter enfraquecido os laços. Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito a não visitar Portugal desde a redemocratização do Brasil.

O atual presidente também já proferiu ofensas ao presidente de Portugal, o que incomodou a população. Em julho, Bolsonaro cancelou um almoço com Rebelo de Souza, porque este teria um encontro com Lula em São Paulo. Irritado, Bolsonaro indicou que considerava o compromisso desmarcado.

O primeiro-ministro de Portugal chegou a gravar um vídeo declarando apoio a Lula no segundo turno das eleições brasileiras. Na gravação, Costa, que também ocupa o cargo de secretário-geral do Partido Socialista de Portugal, disse ter “saudade das relações de proximidade com o Brasil” e declarou ainda que o mundo precisa de um Brasil que participe das grandes causas da humanidade.

