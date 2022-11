Lula chega a Brasília e faz 'giro pelos poderes'; veja programação prevista

No primeiro desembarque em Brasília desde que venceu as eleições e doze anos após deixar o poder, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai promover, entre esta quarta, 9, e quinta, 10, um giro pelos poderes. O petista chega nesta noite e ficará hospedado em um hotel na região central da capital brasileira, mesmo local em que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) recebeu aliados do novo governo ao longo do dia. Para esta, terça, 8, não há agendas públicas previstas.

O primeiro compromisso de Lula em Brasília será às 10 horas de amanhã: reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial do deputado. Em pauta, as negociações em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, que visa abrir espaço no Orçamento para viabilizar as promessas de campanha e, possivelmente, pinceladas na disputa pelo comando do Congresso. Alckmin já fez uma primeira visita a Lira nesta terça-feira.

Por volta das 13 horas, Lula seguirá para a residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para um almoço. O pano de fundo é o mesmo: o impasse do Orçamento e eleição interna do Parlamento. Pacheco deve receber o apoio do novo governo para buscar a reeleição, enquanto Lira busca um acordo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Às 16 horas, o presidente eleito vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) para se encontrar com a presidente da Corte, Rosa Weber. Em seguida, a reunião é com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, arquirrival do presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda não reconheceu publicamente sua derrota nas eleições.

Aliados do petista ainda tentam encaixar, ao longo do dia ou na quinta-feira, encontro com a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, e com parlamentares da coligação que o elegeu.

Tags