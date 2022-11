Jogo Político discute transição, prisão de Gabriel Monteiro e manifestações golpistas

A edição desta terça-feira, 8, do programa Jogo Político discute a transição do governo Lula (PT), prisão do vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro e mais.

ASSISTA:

Em meio à continuidade dos protestos golpistas em várias cidades do País, a transição entre os governos Bolsonaro e Lula avança em Brasília. A partir dos nomes já anunciados para o grupo, até o momento, é possível observar que, de fato, a nova gestão será "para além do PT", como prometeu o agora presidente eleito em um dos seus últimos atos de campanha.

A coordenação está a cargo do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), e a ideia é ampliar ao máximo a pluralidade partidária da composição, já de olho na construção de uma ampla base aliada no Congresso. Não à toa que o nome da senadora Simone Tebet (MDB) foi anunciado nesta terça-feira, 8, para colaborar com a área de desenvolvimento social da equipe de transição. Tebet foi terceira colocada nas eleições de outubro e apoiou Lula no 2º turno.

O petista, aliás, começa a se envolver hoje no processo de transição, ao participar de reuniões com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e do STF, Rosa Weber. Em seguida, viajará para a Conferência das Partes sobre o Clima (COP-27), no Egito.

Lula foi convidado primeiro pelo governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, e na sequência pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo presidente do Egito, Abdul Khalil El-Sisi. O presidente Jair Bolsonaro não deve ir ao encontro. Mantém-se isolado após a derrota do último dia 30. Chegou até a ser acusado de agredir a primeira-dama Michele Bolsonaro.

Enquanto isso, protestos nas rodovias do País vão perdendo força. Quase todas as vias foram desbloqueadas, e os atos agora se concentram nas imediações de quartéis militares. Bolsonaristas pedem "intervenção federal", algo não previsto pela Constituição, e acumulam episódios constrangedores e também marcados pela violência.

Esses e outros assuntos serão discutidos no Jogo Político desta terça, ao vivo, a partir das 14h30min, nas redes sociais do O POVO: Youtube, Facebook e Twitter.

