Ex-vereador Gabriel Monteiro é transferido para presídio no Rio de Janeiro

O ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro foi transferido na manhã desta terça-feira, 8, de uma delegacia para o presídio de Benfica, na cidade do Rio de Janeiro. Monteiro teve a prisão preventiva decretada na última segunda-feira, 7, na esteira de investigações sobre uma acusação de estupro contra uma mulher de 22 anos e que teria ocorrido em julho deste ano.

Na segunda-feira, ele se apresentou na 77ª Delegacia de Polícia, localizada em Niterói-RJ. Antes, publicou um vídeo nas redes sociais, em que dizia ter tomado conhecimento sobre o mandado de prisão por meio dos advogados. "Assim que fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para à Justiça, que acredito nela", declarou.

A decisão que mandou prender Gabriel foi do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Conforme a denúncia, Gabriel teria forçado a vítima a ter relações sexuais com ele, ao passar uma arma em seu rosto, empurrá-la contra a cama, segurando seus braços, e dando tapas em seu rosto. A Justiça determinou ainda a apreensão de celulares e eventuais armas de fogo que estivessem na posse de Gabriel.

Em agosto, a Câmara de vereadores do Rio cassou o então parlamentar por quebra de decoro por casos de assédio sexual, vídeos forjados para as redes sociais e por filmar relações com uma adolescente menor de idade. Ele sempre negou as acusações.



