Enquete de Lula sobre volta do horário de verão tem mais de 2 milhões de votos

Pesquisas relacionadas ao tema horário de verão estão entre as mais buscadas no Google, nesta terça-feira, 8

As discussões sobre o retorno do Horário de Verão estão em alta nas redes sociais após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicar uma enquete no Twitter questionando os usuários da plataforma se eles são favoráveis ou não ao retorno do dispositivo. Pouco menos de um dia após ser publicada, a enquete de Lula contava com mais de dois milhões de votos na tarde desta terça-feira, 8.

Foram 2.242.667 votos até às 15h08. A maioria dos que votaram (66,8%) se posicionou favorável ao retorno do horário de verão. O restante (33,2%) foi contra. Pesquisas relacionadas ao tema horário de verão estão entre as mais buscadas no Google, nesta terça-feira, 8, segundo dados da ferramenta Google Trends.

A enquete de Lula foi publicada na noite da última segunda-feira, 7 de novembro.

Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão? — Lula (@LulaOficial) November 7, 2022





