Deputados veem como natural reeleição de Evandro à presidência da AL-CE

A menos de três meses para a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputados entendem como natural uma possível candidatura à reeleição do atual presidente da casa, Evandro Leitão (PDT), para o biênio 2023-2024. O pleito está marcado para 1º de fevereiro do ano que vem, no mesmo dia da posse dos novos eleitos.



Líder do PDT no Parlamento Estadual, o deputado Guilherme Landim diz não ver obstáculos para a recondução do colega de partido. Ele ressalta, contudo, que a eleição da Mesa ainda não está em discussão entre os membros da bancada. Os pedetistas esperam se reunir com Evandro assim que o deputado retornar de viagem ao exterior, onde descansa com a família desde o fim do 2º turno das eleições.



“Precisa, no momento adequado, se iniciar essa discussão, mas sempre defendo que um consenso é o melhor caminho e acho que ele tem todas as condições de poder continuar esse trabalho”, avaliou Landim. Para o deputado, o atual presidente se destaca pelo perfil conciliador, cordial e democrático. “É um parlamentar que tem agregado muito e a casa vive um momento de unidade”, completou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo suplente da Mesa, o deputado Osmar Baquit (PDT) vai além e afirma que já há unanimidade entre os pedetistas pela reeleição do presidente. “É de forma unânime o entendimento da recondução do deputado Evandro, mesmo sem ele ainda ter colocado o nome”, disse.



“É natural que ele concorra por dois motivos: primeiro, porque ele tem o direito à reeleição. Segundo, porque a grande maioria desta casa se dá muito bem com o Evandro. Acho que só se acontecesse uma catástrofe ou se o Elmano convidasse ele para ser secretário e ele aceitasse. Se não, eu não vejo como não ser o Evandro o próximo presidente da casa”, projetou Baquit.



O líder do Governo na casa, Júlio César Filho (PT), é outro deputado que defende a reeleição do presidente. Segundo o parlamentar, o nome de Evandro tem aceitação tanto entre os colegas reeleitos quanto no grupo daqueles que ainda não assumiram os mandatos na próxima legislatura.



“Não ouvi nenhum deputado se opor à recondução do presidente Evandro. Inclusive, dentre os deputados eleitos, que ainda assumirão, também não vi nenhuma resistência. Acredito que ele será incentivado pelos próprios colegas a sete posições titulares da Mesa Diretora na próxima eleição", disse.

Atualmente, o partido ocupa apenas uma, a 1ª vice-presidência, cuja vaga é ocupada pelo deputado Fernando Santana. Os petistas terão, no ano que vem, a segunda maior bancada da casa, com oito deputados, ficando atrás apenas do PDT, que conseguiu eleger 13 representantes.

O deputado Marcos Sobreira (PDT), vice-líder da bancada pedetista na AL-CE, afirma que o partido pretende emplacar de dois a três nomes para a próxima composição da Mesa. “É para termos de dois a três assentos pelo critério de proporcionalidade. Mas, por óbvio, a prioridade do PDT neste momento é a presidência novamente e acredito que o Evandro vai ser unanimidade”, destacou.



A Mesa Diretora da AL-CE é formada por 10 cargos: presidência, 1ª e 2ª vice-presidências, quatro secretarias e três suplências. Atualmente, três vagas são ocupadas pelo PDT (presidência, 1ª secretaria e 2ª suplência), duas pelo MDB (vice-presidência e 2ª secretaria) e as demais distribuídas entre PT (1ª vice-presidência), PSD (3ª secretaria), Republicanos (4ª secretaria), União Brasil (1ª suplência) e Progressistas (3ª Suplência).

Sobre o assunto Alckmin divulga membros da equipe de transição na economia e assistência social

O sumiço de Bolsonaro desde a derrota eleitoral para Lula

PL oficializa oposição a Lula e convida Bolsonaro para ser presidente de honra

Julgamento da ex-deputada federal Flordelis é retomado em Niterói

Tags