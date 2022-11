Candidatos têm até o dia 19 de novembro para prestar contas de campanha eleitoral

Os candidatos que disputaram o segundo turno das Eleições Gerais de 2022 devem prestar contas das campanhas eleitorais referentes aos dois turnos de votação à Justiça Eleitoral até o dia 19 de novembro. Os partidos políticos, federações, coligações e quem disputou o cargo de vice-presidente ou vice-governador também devem efetuar esse processo.

A entrega da documentação é essencial para efetivar a diplomação dos candidatos eleitos e sua posse, no dia 1° de janeiro.

Na mesma data, os candidatos também devem transferir as sobras da campanha para as contas de seus partidos políticos e os recursos não utilizados do Fundo Eleitoral para o Tesouro Nacional.

Os procedimentos de prestação de contas, como o envio de extratos bancários, contratos, recibos, notas fiscais, cópias de cheques e demais documentos bancários são enviados de forma online, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).



Julgamento das contas das Eleições 2022; entenda como funciona



As campanhas políticas no País são financiadas com recursos públicos, através do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como Fundo Eleitoral. A Constituição Federal impõe que sejam prestadas contas sobre o uso desses valores.

A Justiça Eleitoral é quem julga e possivelmente sanciona as prestações de contas. Por meio dessas sanções, a Justiça Eleitoral pode suspender os novos repasses de cotas dos Fundos ou devolver as quantias, já repassadas, ao Tesouro Nacional, caso não sejam apresentadas as contas ou sejam identificadas alguma irregularidade.

No caso de uma eleição geral, como a deste ano, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) julgam os processos dos diretórios partidários estaduais sob sua jurisdição e dos candidatos a deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e vice-governador.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga as prestações de contas dos diretórios nacionais dos partidos e dos candidatos a presidente e a vice-presidente da República.



Confira os dados da prestação de contas das campanhas para governador no Ceará



O processo de prestação de contas da campanha eleitoral dos candidatos a governador no estado do Ceará já foi realizado. Os partidos políticos e os candidatos que concorreram ao cargo de Governador e vice-governador tiveram até o dia 1° de novembro para enviar os dados para a Justiça Eleitoral.

Veja os recursos e despesas declarados pelos candidatos:

Elmano de Freitas (PT)

De acordo com os dados disponibilizados na plataforma Divulgacand do TSE, o governador eleito, Elmano de Freitas (PT, declarou um total de R$ 11.714.500,00 de recursos recebidos para sua campanha eleitoral. Deste valor, 44.51% corresponde a doação de pessoas físicas.

Referente às despesas, foi declarado um valor de R$ 11.821.527,75. A campanha de Elmano gastou cerca de 3 milhões do valor declarado em "impulsionamento de conteúdos", o que corresponde a 25,75% do valor total.

Capitão Wagner (União Brasil)

O candidato Capitão Wagner (União Brasil), segundo colocado na disputa do cargo, declarou um total de R$ 11.264.010,48 de recursos recebidos para sua campanha eleitoral. A maior parte deste valor corresponde a doação de partidos (91,37%).

A respeito das despesas, foi declarado um valor de R$ 11.392.056,70. De acordo com a declaração de contas, a maior parte das despesas foi para 'publicidade por adesivos", o que corresponde a 26,48% do valor total.

Roberto Cláudio (PDT)

Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito de Fortaleza, declarou um total de R$ 11.550.000,00 em Recursos Recebidos. Para sua campanha, R$ 1,6 milhão foram doados por pessoas físicas, correspondendo a 13.85% do valor declarado.

Sobre as despesas, o pedetista declarou um total de R$ 11.641.026,98. O candidato gastou 36,89% deste valor em "produção de programas de rádio, televisão ou vídeo", e 29% em "impulsionamento de conteúdos".

Chico Malta (PCB)

O candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB) declarou um total de R$ 120,00 de "recursos recebidos" para sua campanha eleitoral. Chico Malta declarou R$ 14.370,00 em despesas, sendo 88,73% desse valor referente a "publicidade de materiais impressos".

Serley Leal (UP)

O candidato Serley Leal (UP) declarou um total de R$ 60.300,00 de Recursos Recebidos, o mesmo valor foi declarado para suas Despesas. Para sua campanha, 61,25% foram gastos em "serviços terceirizados", e 24,58% em "publicidade por materiais impressos".

Zé Batista (PSTU)

O candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Zé Batista, declarou um total de R$ 34.790,00 de recursos recebidos. Referente às despesas, foi declarado um valor de R$ 37.253,64.

Serviço:

Como consultar informações sobre prestação de contas dos candidatos?

Site: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/