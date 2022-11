Apae diz que perdeu doações após boicote bolsonarista: "Faz falta para a merenda"

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município de Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, anunciou queda no registro de doações após uma ação de boicote feita por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A instituição foi incluída em uma lista de entidades consideradas "petistas" e que deveriam sofrer represália.



As informações são do G1. A instituição atende cerca de 598 pessoas com deficiência intelectual ou múltipla na região. Desse total, 240 são estudantes da escola que é mantida pela entidade.

"A gente teve várias pessoas que nos ligaram cancelando doações por causa dessa lista. Faz falta para a merenda e o atendimento de assistência social ", disse Avani Brizzi Zwanziger, a presidente da associação. "O cancelamento de 10 ou 15 pessoas já dá um impacto negativo", acrescenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Apae foi incluída na lista de boicote por bolsonaristas por conta do posicionamento político de alguns funcionários. "Importante salientar que os integrantes da diretoria, bem como os profissionais que atuam na entidade, possuem sua vida privada e, portanto, possuem direitos e deveres como cidadãos, tendo, inclusive, suas próprias convicções políticas", disse a associação em nota de repúdio nas redes sociais.

A instituição ainda ressaltou que é "apartidária" e que sempre contou com auxílio de diversos partidos políticos, "nas mais variadas esferas de governo".

Após o fim do segundo turno em 30 de outubro, apoiadores do candidato derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm realizado atos antidemocráticos que questionam os resultados das eleições e pedem intervenção das Forças Armadas.

Desde então, bolsonaristas tem divulgado, principalmente nas redes sociais, uma lista de empresas, profissionais e entidades que, para eles, são alinhadas ao PT. A ação incentiva o boicote dessas instituições.





Tags