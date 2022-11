Santos Cruz critica atos golpistas: "Estão manipulados por oportunistas"

Ele também defendeu que "as Forças Armadas não têm que participar do processo eleitoral".

O principal opositor do presidente Jair Bolsonaro (PL) entre militares, general Santos Cruz, criticou os atos golpistas realizados por bolsonaristas que contestam os resultados das urnas. O militar é rompido com o chefe do Planalto e defendeu a não participação das Forças Armadas no processo eleitoral.

“As Forças Armadas não têm que participar do processo eleitoral, o responsável pelo processo eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral e a fiscalização é feita pelos partidos políticos e alguns órgãos técnicos”, disse o ex-ministro, em entrevista à revista Veja.

“Quando você entra em um ambiente desses, e você se compromete em fazer um relatório, já tem o primeiro problema. E quando você não apresenta, tem outro problema que é colocar a sua credibilidade em xeque. Esse relatório tem que sair”, completou Cruz.

Sobre os atos em frente aos quartéis, o general disse que a manifestação pacífica é legítima. No entanto, ele defendeu que os manifestantes estão “manipulados” por “oportunistas”. “Eu não vejo nenhuma possibilidade do Exército querer tomar atitudes relativas à política. Estamos em um cenário de normalidade”, disse.

