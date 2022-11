Recenseadora do IBGE é mantida em cárcere privado por usar adesivo de Lula

Pesquisadora foi impedida de deixar o local após moradora ver adesivo do presidente eleito Lula (PT) no carro

Uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou em cárcere privado em uma chácara localizada no município de Araçoiaba da Serra (SP) por usar um adesivo da candidatura do presidente eleito Lula (PT). O caso ocorreu na última sexta-feira, 4, enquanto a pesquisadora trabalhava para o Censo 2022.

De acordo com a recenseadora, identificada como Luana Araújo, a moradora da chácara se recusou a responder a pesquisa e, após ver o adesivo do petista no carro da pesquisadora, manteve a vítima presa na propriedade.

Em entrevista para TV TEM, Luana afirmou que ficou retida no local por, aproximadamente, três horas.



“Ao explicar para ela que era um veículo particular, que não tinha a ver com a pesquisa, não tive a oportunidade de dar mais explicações e ela começou a me ameaçar. Fiquei em uma situação muito constrangedora e me senti muito ameaçada”, disse.



Cerca de sete pessoas estavam no local e a recenseadora afirmou que não filmou a situação pois teve medo.

A pesquisadora conseguiu sair da chácara após a chegada da Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência por cárcere privado e ameaça. Luana também retirou o adesivo de Lula que ficava no vidro do carro.

