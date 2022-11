Governo Lula: petistas querem Haddad no Ministério da Fazenda

Parte da cúpula do PT está investindo na ideia de convencer o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a indicar Fernando Haddad (PT), candidato derrotado na disputa pelo governo de São Paulo, para ocupar o cargo de ministro da Fazenda na próxima gestão. A indicação é vista como uma forma de fortalecer Haddad com vistas em 2026, quando Lula não deve disputar reeleição, segundo ele mesmo anunciou em entrevistas recentes.

Apesar disso, não há encaminhamento sobre quem ocupará a vaga, que é tida como crucial para uma boa gestão. Outros nomes figurariam nessa lista, dentre eles os dos senadores eleitos Wellington Dias (PT-PI) e Camilo Santana (PT-CE). Ex-governador do Piauí, Dias é atualmente um dos responsáveis pelas negociações de ajustes no orçamento de 2023.

A preferência por um nome de perfil político já foi manifestada por Lula ao longo da campanha, no entanto, a indicação de um parlamentar recém-eleito pode enfraquecer a influência petista no Legislativo, que registrou ascensão de bolsonaristas clássicos como o vice-presidente Hamilton Mourão e a ex-ministra Damares Alves, ambos do Republicanos. As informações sobre a pressão de petistas por Haddad foram publicadas pelo O Globo.

Caso Lula opte por um nome mais de perfil mais técnico, o economista Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula e que se aproximou do petista nos últimos meses, desponta como um dos cotados para assumir a vaga.



