Gabriel Monteiro tem prisão preventiva decretada por suspeita de estupro

No mês de agosto, Gabriel teve mandato cassado por quebra de decoro parlamentar

O ex-vereador Gabriel Monteiro teve prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 7, após denúncia de estupro ocorrido em 15 de julho. A decisão foi assinada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio. No mês de agosto, Gabriel teve mandato cassado por quebra de decoro parlamentar.

Conforme a denúncia, Gabriel teria forçado a vítima a ter sexo com ele, ao passar uma arma em seu rosto, empurrá-la contra a cama segurando seus braços e dando tapas em seu rosto. O encontro entre eles havia ocorrido na reinauguração da boate Vitrinni, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na decisão, Loewenkron deliberou que fossem apreendidos celulares e armas de fogo do Gabriel. Outras acusações foram feitas em desfavor do ex-parlamentar como assédio sexual, moral e tentativa de estupro, além de agressões e crimes contra menores de idade.

Em depoimento à Justiça, quatro mulheres apontam casos de estrupo, sendo que três delas relataram que a prática começou de forma consentida, mas resultaram em situações de violência.



