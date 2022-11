Ex-vice-presidente dos EUA comenta vitória de Lula: "Brasil escolheu parar de destruir Amazônia"

O político, conhecido na área do ativismo ambiental, mencionou na COP 27 a Amazônia como uma "esperança" no combate às mudanças climáticas.

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore afirmou, nesta segunda-feira, durante o seu discurso na abertura da cúpula de líderes mundiais presentes à COP27, que “o povo brasileiro escolheu, há poucos dias, parar de destruir a Amazônia”. O político, conhecido na área do ativismo ambiental, mencionou a Amazônia como uma “esperança” no combate às mudanças climáticas.

"Nós precisamos de mais, mas temos a base para a esperança. Apenas dias atrás, o povo do Brasil escolheu parar com a destruição da Amazônia. Mais cedo neste ano, o povo da Austrália escolheu começar a liderar a revolução da energia renovável. Mais cedo neste ano, o povo do meu país escolheu líderes que finalmente implementaram a maior e mais ambiciosa legislação ambiental da História do mundo", disse Al Gore.

O ex-vice-presidente acrescentou: "A verdade é que todos nós temos limitações, fraquezas, vulnerabilidades. Mas, como seres humanos, também temos a capacidade para superar essas limitações (...) Precisamos tirar o pé do acelerador. Precisamos obedecer a primeira lei dos buracos: quando estiver em um, pare de cavar. Temos que parar de piorar essa crise".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine