Bolsonaristas derrubam árvore em extinção para interditar rodovia no Pará

Castanheira com cerca de 30 metros foi cortada e teve o tronco utilizado pelos manifestantes durante bloqueio de rodovia

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno destas eleições, derrubaram uma árvore da espécie castanheira, ameaçada de extinção, para interditar a BR-163, em Novo Progresso, no Pará, na última sexta, 4.

Os atos fazem parte da série de protestos golpistas espalhados pelo País, realizados por eleitores do atual mandatário que rejeitam o resultado das urnas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, além desta, outras árvores foram derrubadas pelos manifestantes.

O trecho onde a árvore foi cortada se localiza na cidade de Novo Progresso, cidade paraense que mais deu votos ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições: quase 83% dos votos.

O Ministério Público solicitou no último domingo, 6, à PRF informações acerca do registro das placas dos veículos identificados no bloqueio, para que motoristas e passageiros sejam formalmente ouvidos.

O órgão pediu também a lista dos agentes policiais incumbidos da ação de retirada da árvore da pista e da possível negociação com os manifestantes.



