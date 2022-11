Após vitória de Lula, prefeita bolsonarista promete renunciar ao cargo: "Tragédia moral"

Ao se desligar da prefeitura, Carmen pretende ainda se afastar da vida pública durante o período em que Lula permanecer no poder

Carmen Martines (União), prefeita de Carlinda, cidade localizada a 724 km de Cuiabá, Mato Grosso, afirmou que pretende renunciar ao cargo por causa da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente. Segundo ela, assim que o petista assumir o posto em 1° de janeiro, "com certeza absoluta" vai deixar a prefeitura.

A gestora é apoiadora do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na disputa no segundo turno pelo petista. "Tenho vergonha de estar na política com um representante maior da forma como ele é, não concordo", disse ao Uol nesta segunda, 7.

Carmen Martines foi eleita para a prefeitura de Carlinda em 2016 e assumiu em 2017. Em 2020, ela foi reeleita ao cargo.

Ela diz não aceitar a vitória de Lula devido ao fato de "não compactuar com a ideologia" do petista, além dele ter recebido condenações na Lava Jato - anuladas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao se desligar da prefeitura, Carmen pretende ainda se afastar da vida pública durante o período em que Lula permanecer no poder. "Enquanto Lula estiver no poder, não faço política. Não colocarei meu nome à disposição do partido. Foi uma tragédia moral o que aconteceu".

Caso continue à frente da cidade, mesmo após a posse de Lula, Carmen afirma que não executará nenhum decreto federal que divirja de sua "linha de pensamento" e disse que "isso pode prejudicar minha família".

A prefeita conta que já está “resolvendo tudo” e solicitou aos secretários para darem início à organização das pastas para quando for passar o comando da prefeitura para seu vice, o pastor Fernando de Oliveira (PSC).

No entanto, seu vice, que é “muito companheiro”, não quer que ela execute essa decisão. "(Meu) vice é muito companheiro. (Ele) não quer que eu saia. Ele não quer assumir, quer contribuir, (mas) se esse presidente assumir, estou entregando", afirmou.



