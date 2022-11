Alckmin completa 70 anos: Lula e outros petistas parabenizam vice

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) completou 70 anos de idade nesta segunda-feira, 7. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e outros petistas foram às redes sociais parabenizar o aliado, que toma posse em 1° de janeiro de 2023. Lula felicitou o colega de chapa, a quem desejou saúde e felicidade nos próximos anos “para dedicarmos ao futuro do Brasil”.



Bom dia. Quero desejar um feliz aniversário ao companheiro @geraldoalckmin, com quem estive ontem e hoje já trabalharemos juntos. Desejo muita saúde e felicidade nesses 4 anos que teremos pela frente para dedicarmos ao futuro do Brasil. Um forte abraço.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/o5WOgbnJzY — Lula (@LulaOficial) November 7, 2022

Deputado estadual eleito em São Paulo, o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) felicitou Alckmin e reforçou o papel do vice na “pacificação do País”. O parlamentar também defendeu a participação de Alckmin em discussões futuras sobre a “implantação da Renda Básica de Cidadania Universal”, uma das principais bandeiras defendidas por Suplicy ao longo da sua vida política.

Outros petistas que se manifestaram foram o ex-ministro e senador Jaques Wagner (PT-BA) e o deputado federal cearense José Guimarães (PT-CE). “Desejo saúde e força, diante desse enorme desafio de reconstruir o Brasil ao lado de Lula. Parabéns pelo seu aniversário e pelo seu compromisso com a democracia”, escreveu Wagner. Já Guimarães pediu proteção a Deus para Alckmin “na missão de ajudar o presidente Lula a governar”.

Ex-integrante do PSDB, Alckmin rivalizou na política com o PT de Lula por décadas, mas recentemente se desfiliou do ex-partido e foi anunciado como vice de Lula neste ano. Após a vitória eleitoral no segundo turno, Alckmin foi indicado por Lula para coordernar os trabalhos de transição de governo.

Cumprimentei e desejei felicidades ao vice-presidente eleito @geraldoalckmin que completa 70 anos. Ao lado de @LulaOficial, Alckmin tem papel importante na pacificação do Brasil. Voltaremos a interagir para falar sobre a implantação da Renda Básica de Cidadania Universal. pic.twitter.com/NPBLMQWCQT — Eduardo Suplicy (@esuplicy) November 7, 2022





Hoje o vice-presidente @geraldoalckmin completa 70 anos. Desejo saúde e força, diante desse enorme desafio de reconstruir o Brasil ao lado de @LulaOficial. Parabéns pelo seu aniversário e pelo seu compromisso com a democracia. Um forte abraço! — Jaques Wagner (@jaqueswagner) November 7, 2022





Feliz aniversário ⁦@geraldoalckmin⁩ vice presidente do Brasil. Que Deus lhe proteja na missão de ajudar o presidente ⁦@LulaOficial⁩ governar. pic.twitter.com/HJAvvQY88A — José Guimarães (@guimaraes13PT) November 7, 2022