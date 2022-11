Lula deve começar gestão com "revogaço" no meio ambiente e armamento

Presidente assume Palácio do Planalto pela terceira vez em janeiro de 2023 e planeja "revogaço" de ações de Bolsonaro no meio ambiente e armamento

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve começar sua terceira gestão à frente do Palácio do Planalto, em janeiro de 2023, com "revogaço". O petista planeja desfazer uma série de medidas adotadas pelo chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), que facilitaram o acesso a armas e dificultaram o combate ao desmatamento, além dos sigilos de 100 anos.

A lista final de iniciativas que devem ser canceladas, que foram aprovadas por meio de decretos e portarias pelo atual mandatário, deve começar a ser decidida na próxima semana.

Para esta ação, Lula não precisará da construção de uma maioria no Congresso Nacional, uma vez que o poder Executivo pode realizar a revogação. As informações são do portal O Globo.

"O compromisso expresso na campanha foi revogar decretos que facilitam o acesso a armas e munições", disse o deputado federal por São Paulo Paulo Teixeira (PT). Ele integrou o grupo que ficou a cargo de discutir propostas para a área da segurança pública.

Em dezembro de 2003, primeiro ano da gestão inicial de Lula à frente do Governo Federal, o petista sancionou o Estatuto do Desarmamento, que tratava tanto do porte, quanto da comercialização de armas de fogo no País. A pauta de reduzir o número de armas em circulação, inclusive, foi uma das bandeiras de campanha do presidente eleito.

Ministério da Justiça do governo Lula

Um dos cotados para o Ministério da Justiça, o senador eleito Flávio Dino (PSB) disse ao O Globo ser "imprescindível" a revisão do acesso ao armamento.

Entre as mudanças promovidas por Bolsonaro, por meio de canetadas, estão a facilidade de acesso a artigos da área por Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs). Antes podendo ter 16 armas, 40 mil projéteis e quatro quilos de pólvora, esse número aumentou para 60, 180 mil e 20 quilos, respectivamente.

Ministério do Meio Ambiente do Governo Lula

Segundo a reportagem, considerando questões relacionadas ao Meio Ambiente, uma das prioridades será revogar mecanismos como a redução do espaço da sociedade civil no Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), assim como ação que prevê a anulação de multas ambientais avaliadas em mais de R$ 16 bilhões.

As informações foram repassadas pelo deputado federal Nilto Tatto (PT), um dos coordenadores do área ambiental na campanha de Lula. "Temos que trabalhar nisso agora no início do governo, pois esses atos emperram as outras pautas", afirmou o petista, que participará junto com o presidente eleito da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), no Egito.

Sigilos de 100 anos

Outro ponto a ser destacado é que deve ser revogado pelo político são os sigilos de 100 anos relacionados a assuntos do Governo Federal, impostos por Bolsonaro. A promessa de editar um decreto e remover essas medidas, inclusive, foi abordada pelo petista durante debate com os presidenciáveis.

Estão sobre sigilo, entre outros assuntos, o processo interno do Exército sobre a participação do então general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, durante uma manifestação ao lado de Bolsonaro no Rio de Janeiro em maio de 2021.

Outros temas que também foram classificados como sigilosos pela atual gestão federal são a carteira de vacinação do presidente, os crachás de acesso dos filhos do chefe do Executivo ao Palácio do Planalto, assim como a investigação da Receita Federal contra o senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL).



