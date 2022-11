Ações da Taurus valorizaram mais de 100% na gestão Bolsonaro

A Taurus teve uma valorização superior a 100% nas ações (TASA4 e TASA3) durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). O impulsionamento ocorreu por causa do acesso flexibilizado durante a administração chefe do Executivo.



Durante a gestão do País, o mandatário editou cerca de 30 decretos e atos normativos para facilitar o acesso ao armamento, uma das suas principais bandeiras de campanha.

Com operação no Brasil e nos Estados Unidos, a Taurus observou, segundo a reportagem do portal Uol, suas ações preferenciais TASA4 aumentarem 161,20%, saindo de R$ 5,98 para R$ 15,62, enquanto as ordinárias TASA3 cresceram 121,22%, saltando de R$ 7,21 a R$ 15,95.

Os dados levam em consideração os números coletados entre 2 de janeiro de 2019 , um dia após a posse de Bolsonaro, até 28 de outubro de 2022, data do último pregão antes do segundo turno das eleições, quando o chefe do Executivo foi superado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Embora não tenham sido as que mais valorizaram nesse período, já que as preferenciais (TASA4) ocuparam o 24º lugar, enquanto as ordinárias (TASA3) ficaram na 36º posição do ranking, as ações tiveram rendimento significativo na Ibovespa com valorização de 36,46% em quase quatro anos.

Com as flexibilizações promovidas por Bolsonaro, o número de novas licenças para armas de fogo cresceu aproximadamente 473%, alcançando a marca de 973 mil em junho de 2021. Os dados são referentes ao período entre 2018 e 2022, verificados pelo Atlas da Violência de 2021 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Dados obtidos pelos Institutos Igarapé e Sou da Paz ainda mostram que aproximadamente um milhão de armas estão estão nas mãos de 673 mil CACs.

Taurus diminuiu dívidas no Governo Bolsonaro e cresceu 174,3% em 2020

Segundo a reportagem do Uol, a Taurus conseguiu diminuir consideravelmente sua dívida. Isso porque, ao final do segundo trimestre de 2022, a fabricante de armas contabilizava uma dívida 24,7% menor que no mesmo período do ano passado, com valor líquido de R$ 329 milhões.

Outros dados positivos se referem a saída de um prejuízo de R$ 156,9 milhões nos três primeiros meses de 2020, um lucro líquido de R$ 68 milhões no balanço do mesmo período do ano seguinte. Nesse intervalo, a busca por ações da empresa saiu de R$ 4,63 para R$ 24.

Impulsionada pelas ações de Bolsonaro, principalmente no início da gestão, as vendas de armas cresceram 174,3% no em janeiro, fevereiro e março de 2020, se comparado a esse mesmo intervalo do ano anterior.

Apesar disso, desde o começo da semana após vitória de Lula, a ação TASA3 caiu 4,64%, para R$ 15,21, enquanto a TASA4 chegou a R$ 15,39, o que representa uma queda de 1,47%.



