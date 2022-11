STF suspende MP que adiava pagamentos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2

A medida provisória que permitia adiar os benefícios das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 foi suspensa neste sábado pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia. O Congresso Nacional aprovou que os pagamentos aos setores cultural e de eventos pela Lei Paulo Gustavo começassem em 2022 e pela Lei Aldir Blanc 2, em 2023. Porém, medida provisória editada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) estabeleceu que a Lei Paulo Gustavo só entraria em vigor em 2023 e a Aldir Blanc 2, em 2024. O adiamento agora é derrubado pela decisão de Cármen Lúcia. O pleno do STF ainda julgará o assunto.

Os setores da cultura e eventos foram atingidos fortemente pela pandemia de Covid-19. As leis levam nomes de dois artistas que morreram vítimas da pandemia.

Pela Lei Paulo Gustavo, serão pagos R$ 3,8 bilhões a estados e municípios para atender o setor cultural. A previsão era que os pagamentos deveriam ocorrer no máximo 90 dias após a publicação da lei — prazo que se encerraria em outubro passado. A Lei Aldir Blanc 2 estabelece repasse anual de R$ 3 bilhões a estados e municípios, por cinco anos, para financiar atividades culturais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adiamento

A ministra considerou que a MP foi usada para uma espécie de veto indireto às duas leis, numa tentativa de driblar a decisão do Poder Legislativo. Ela considerou ainda que não foram atendidos os requisitos de relevância e urgência, necessários para e edição de medidas provisórias.

As leis foram inicialmente vetadas por Bolsonaro, mas a decisão foi derrubada pelo Congresso. Cármen Lúcia atendeu a pedido do partido Rede Sustentabilidade.

A ministra liberou o processo para julgamento no plenário virtual do STF. A presidente do tribunal, Rosa Weber, definirá quando será o julgamento para confirmar ou não a decisão de Cármen Lúcia.

Sobre o assunto Gilmar Mendes determina que Carla Zambelli seja ouvida imediatamente pela PGR

Quem vai comandar o Exército? Lula já tem nomes na manga; veja quais são

"Patriota do Caminhão" fala pela 1ª vez após viralizar: "Fui muito exposto"

Vídeo de homem que ficou pendurado em caminhão rende "avalanche" de memes

O que se sabe sobre o homem que ficou pendurado em caminhão durante ato golpista

De 107 bairros em Fortaleza, Bolsonaro venceu em 5 no 2º turno, incluindo Aldeota e Meireles

Lula analisa orçamento e afirma que Bolsonaro "quebrou o Brasil"

Tags