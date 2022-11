Com polêmicas, Câmara aprova projeto sobre videomonitoramento em Fortaleza

Parlamentares contrários à proposta criticam a pouca discussão do projeto com a sociedade e a falta de respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Prefeitura de Fortaleza garante sigilo de dados e respeito à intimidade

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou em sessão realizada nesta quinta-feira, 3, o projeto de lei nº 376/2022, que institui a Política Municipal de Videomonitoramento de Fortaleza (PMVF). A proposta, sugerida pelo Executivo, foi alvo de diversas críticas por tramitar em regime de urgência e com parlamentares e movimentos sociais pedindo mais debate com a sociedade.



Parlamentares contrários à medida na Câmara mobilizaram uma série de contestações sobre a iniciativa, o que atrasou a mensagem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Logo após o início da tramitação da matéria, no dia 19 de outubro, vereadores defenderam que a medida de videomonitoramento, dentre outras questões, feria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



A presidência da Câmara chegou a receber uma nota técnica da Coalizão Direitos na Rede (CDR) contra a medida. A instituição reúne 52 organizações acadêmicas e da sociedade civil que atuam em defesa dos direitos digitais, tendo como temas principais de atuação a defesa do acesso, liberdade de expressão, proteção de dados pessoais e privacidade na Internet.



Em nota, a CDR reconheceu que a utilização de videomonitoramento e outras tecnologias vem aparecendo como uma tendência observada em vários programas de governo. No entanto, apesar de não se opor ao emprego das ferramentas, a Coalizão reforçou que o projeto "trata de uma política de longo prazo" e sobre um tema que, "apesar de ser considerado novo, já tem sido objeto de alerta devido aos possíveis impactos adversos aos direitos fundamentais".



"Partindo destas preocupações, apresentamos nesta Nota Técnica considerações sobre o PLO 0376/22, com a solicitação de que tal proposição legislativa siga rito passível de acolher sugestões dos mais diversos setores da sociedade, atentando-se para os direitos consagrados na Carta Magna e o sistema normativo brasileiro afeto, por exemplo, à privacidade e à proteção de dados pessoais", escreveu Fabrício Solagna, Secretário Executivo da CDR.



A vereadora do Coletivo Nossa Cara, Adriana Gerônimo (Psol), defende que a proposta apresenta algumas questões que podem ferir a lei geral de proteção de dados de videomonitoramento. "A gente votou contra por esses inúmeros problemas. Falta de debate, a gente protocolou a emenda para audiência pública e foi negado, os movimentos sociais ligados a segurança pública não foram ouvidos, então, tem uma série de problemas na aprovação de maneira tão ligeira desse projeto."



Visto o crescimento da medida pelo Brasil, neste ano, uma campanha fez duras críticas ao uso de tecnologias de reconhecimento facial. "Primeiramente, essas ferramentas são capazes de identificar, seguir, destacar individualmente e rastrear pessoas em todos os lugares aonde elas vão, podendo violar direitos como: privacidade, proteção de dados, liberdade de reunião e de associação, igualdade e não-discriminação. Ainda, podem fazer com que as pessoas se sintam inibidas, prejudicando o direito de exercer sua liberdade de expressão", disse o documento, assinado por diversas instituições.

A temática do videomonitoramento tem sido usada politicamente como proposta na área de segurança pública. Uma emenda do vereador Sargento Reginauro (UB) chegou a propor ao PLO a modalidade do reconhecimento facial como parte do videomonitoramento. A iniciativa, porém, foi derrubada. A reportagem tentou contato com o vereador, mas não obteve retorno até o momento.

Prefeitura garante sigilo de dados

A proposta da Prefeitura de Fortaleza cria a PMVF com o propósito de implementar o monitoramento por imagens das vias públicas, compreendendo logradouros, áreas, ambientes, veículos, equipamentos e eventos públicos no município. O objetivo é a captação de imagens, o tratamento de dados e informações produzidas no território municipal. Segundo o projeto, os registros mantêm o estrito respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, bem como preservando demais direitos e garantias fundamentais.

O projeto afirma ter como objetivo a gestão e processamento de imagens "a fim de acompanhar a rotina municipal e orientar operações em situações de crise e emergenciais prevenção inibitória de qualquer ocorrência de contravenções e/ou ilícitos penais, bem como administrativos, nas áreas abrangidas pelo videomonitoramento, cooperação e integração com órgãos de segurança pública, de socorro e atendimento emergencial, com o Poder Judiciário e com os órgãos responsáveis pela mobilidade urbana do município, pela conservação do patrimônio, dentre outros".

A medida também se propõe a otimizar o controle de tráfego de veículos em vias públicas, dos terminais de passagens e do transporte público municipal, além de "contribuir para o zelo urbanístico".

Execução do projeto

O projeto institui a Central de Gestão Integrada de Videomonitoramento de Fortaleza (CGIVFOR), responsável por executar a gestão integrada da PMVF. Ela ficará no planejamento, implantação, manutenção, evolução e expansão dos sistemas. Também deverá ser criado o Comitê Gestor, cuja composição e competências serão definidas em decreto do prefeito José Sarto (PDT).

O projeto aprovado proíbe a cessão das imagens captadas pelo sistema, exceto se requisitadas por ordem judicial, solicitada por autoridade policial que presida ou conduza inquérito, solicitada para instrução de processos administrativos ou judiciais e em outras hipóteses previstas na LGPD. A realização das ações da PMVF será custeada com recursos do tesouro municipal, de transferências voluntárias ou de financiamentos nacionais e internacionais, inclusive cooperações técnicas.



Fica permitida a implantação de sistemas de videomonitoramento com captação de imagens estabilizadas e focadas, do passeio ou de vias e áreas públicas. Quem tiver acesso às imagens e gravações realizadas nos termos da lei deverá guardar sigilo sobre as imagens e informações, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal. Fica proibido a utilização de câmeras quando a captação de imagens atingirem o interior de residência ou qualquer outra forma de habitação que seja amparadas pelos preceitos constitucionais de privacidade e intimidade.

