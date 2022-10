Morre desembargador aposentado Edgard Amorim, ex-presidente do TRE-CE

O desembargador aposentado Edgar Carlos de Amorim morreu nesta quinta-feira, 27, em Fortaleza, aos 93 anos. O magistrado foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará no biênio 1991-1992 e professor do curso de direito da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Nascido no Rio Grande do Norte, em 25 de novembro de 1928, Amorim ingressou na magistratura em 1966 como juiz substituto na Comarca de Ibiapina, Interior do Ceará. Passou também pelas comarcas de Jaguaribe, Iguatu, Sobral, Granja, Massapê e Maranguape.

Em 1975, foi promovido para a comarca de Fortaleza, onde esteve à frente da Vara de Registros Públicos. O magistrado foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) em 1986 por critério de merecimento.

Na academia, foi professor das disciplinas de Direito Internacional Privado, Direito Penal e Direito Administrativo na UFC. Estudioso do direito, Amorim publicou diversos livros tanto no âmbito jurídico quanto literário.

A família não informou a causa da morte. O velório ocorreu entre o fim da manhã e o começo da tarde dessa quinta-feira, 27. Sob muita comoção de familiares e amigos, o corpo foi sepultado no fim da tarde no Cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré.

