Veja como votaram os deputados cearenses no projeto que regulamenta o ensino em casa

O texto-base do projeto de lei que regulamenta o “homeschooling” – ensino domiciliar – foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 18. Dentre os 22 deputados federais cearenses, 14 foram contra a proposta. Apenas um parlamentar do estado foi a favor da proposta - Dr. Jaziel (PL) - e outros sete deputados não votaram. A análise do projeto ocorreu depois da aprovação de um requerimento de urgência, que acelera a tramitação do projeto.

A proposta, dada como prioridade pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), prevê a regularização do estudo domiciliar, estabelecendo regras que os pais devem seguir ao adotar a modalidade. Dentre as obrigações estabelecidas, está a de que ao menos um dos responsáveis pela criança tenha ensino superior ou tecnológico completo.

Ao todo, a votação contou com 264 votos a favor, 144 contra e duas abstenções. As alterações no texto serão analisadas nesta quinta-feira, 19. Após a análise, a proposta seguirá para o Senado Federal.

Confira como votaram os deputados federais do Ceará:

AJ Albuquerque (PP) - Contra

André Figueiredo (PDT) - Contra

Célio Studart (PSD) - Ausente

Danilo Forte (União) - Contra

Denis Bezerra (PSB) - Contra

Domingos Neto (PSD) - Ausente

Dr. Jaziel (PL) - A favor

Eduardo Bismarck (PDT) - Contra

Genecias Noronha (PL) - Ausente

Heitor Freire (União) - Ausente

Idilvan Alencar (PDT) - Contra

José Airton (PT) - Contra

José Guimarães (PT) - Contra

Júnior Mano (PL) - Contra

Leônidas Cristino (PDT) - Contra

Luizianne Lins (PT) - Ausente

Mauro Benevides (PDT) - Contra

Moses Rodrigues (União) - Contra

Nelho Bezerra (União) - Contra

Pedro A. Bezerra (PDT) - Ausente

Robério Monteiro (PDT) - Contra

Vaidon Oliveira (União) - Ausente

