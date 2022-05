Pros oficializa influenciador Pablo Marçal como pré-candidato à Presidência

Marçal ganhou os holofotes nacionais no início deste ano após episódio em que levou mais de 30 alunos para uma expedição no Pico dos Marins (SP) e acabou tendo que ser resgatado por bombeiros

O Pros oficializou na última quarta-feira, 18, o coach e influenciador Pablo Marçal como pré-candidato da legenda à Presidência da República. Marçal ganhou os holofotes nacionais no início deste ano após episódio em que levou mais de 30 alunos para uma expedição no Pico dos Marins (SP) e acabou tendo que ser resgatado por bombeiros.

“Não podemos mais ficar na discussão de esse país ir para esquerda, direita. A gente tem que colocar esse país para frente”, disse durante evento de lançamento da pré-candidatura na sede do Pros, em Brasília. O Pros já havia anunciado a intenção de contar com Marçal no último sábado, 14. O projeto do pré-candidato é chamado de “O Destravar da Nação”.

Casado e pai de quatro filhos, Marçal nasceu na cidade de Goiânia. Ele vende cursos sob a promessa de “destravar códigos da prosperidade e do governo da alma” e em seu blog diz que “não mede esforços para publicar e compartilhar gratuitamente na internet conteúdos que trabalham a mente, o emocional e ensinam como avançar na vida pessoal”.



LEIA MAIS: Quem é Pablo Marçal, digital influencer e pré-candidato do Pros a presidente

Nas redes sociais, Marçal acumula milhões de seguidores em plataformas como YouTube, Instagram e Twitter. O presidenciável se apresenta na internet como um homem "cristão, filantropo, empreendedor imobiliário e digital, mentor, estrategista de negócios, especialista em branding e jurista por formação".





