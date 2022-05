Pesquisa Ideia: Bolsonaro lidera intenção de votos no Distrito Federal

Na pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, requerida pelo portal Metrópole, o atual presidente aparece com 36%, e Lula com 29,2%

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera as intenções de votos no Distrito Federal para as eleições de 2022, com 36% da preferência dos entrevistados, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 29,2% - e Ciro Gomes (PDT) - 7,8%. A pesquisa foi feita pelo Instituto Ideia, sob encomenda do portal Metrópole, e contabilizou as pretensões de voto dos brasilienses para o primeiro turno.

Dentre os consultados, 12% afirmaram que ainda não se decidiram e 5% pretendem votar em branco ou nulo para a Presidência da República. Além disso, Sérgio Moro (União Brasil) foi escolhido por 4,8% e João Dória (PSDB) por 2%

O restante dos possíveis presidenciáveis tiveram pontuação inferior a 1%, incluindo Luciano Bivar (União Brasil), que é do mesmo partido que Sérgio Moro, mas, diferentemente dele, não pontuou.

O Instituto Ideia consultou 1,2 mil pessoas com, no mínimo, 16 anos e título de eleitor. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 16 de maio no Distrito Federal, considerando a confiabilidade de 95% e margem de erro de três pontos percentuais.

