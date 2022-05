Para Ives Gandra, resgate da candidatura de Lula pelo STF atrapalhou terceira via

O jurista e professor Ives Gandra fez comentários sobre as eleições deste ano e sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de participar do pleito. "Se nós não tivéssemos o resgate da candidatura do presidente Lula talvez tivéssemos uma terceira via viável (...) Não ponho em dúvida a convicção dos ministros, mas se resgatou uma candidatura com provas inequívocas colocadas no processo que lá estavam." A declaração de Ives Gandra foi feita durante o "Fórum Segurança Jurídica", organizado pelo Instituto Unidos Brasil (IUB), em São Paulo.

