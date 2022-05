Eduardo Girão pede que TCU conteste aumento na conta de luz dos cearenses

Em razão do aumento médio de 24,85% na conta de energia dos cearenses, o senador Eduardo Girão (Podemos) protocolou uma representação cobrando que o Tribunal de Contas da União (TCU) conteste o reajuste. Girão já questionou a situação em outras ocasiões, mas ainda não obteve sucesso .

“Este acréscimo abusivo veio logo após a bandeira tarifária baixar, fato que poderia dar aos brasileiros uma folga na hora de pagar a energia elétrica em uma fase de retomada da economia pós-pandemia”, afirmou. Ele acrescenta ainda que tal decisão pode causar desemprego em todo o estado, pois dificulta a competitividade no setor de bens e serviços do Ceará.

Sobre o assunto Girão obtém assinaturas para CPI sobre crime organizado, abrangendo facções no Ceará

CPI para investigar facções criminosa aguarda posição do presidente do Senado

Compra de ventiladores pulmonares pelo Consórcio Nordeste é investigada pela PF

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma das tentativas do senador, foi realizada uma audiência pública, promovida pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC) no dia 5 de maio. Na ocasião, registrada pela Agência Senado, ele afirmou que a Enel teve bons retornos financeiros, fechando 2021 com um lucro líquido de 488 R$ milhões, o que caracteriza um crescimento de 84% em relação a 2020

Quando questionadas, as instituições relacionadas justificaram o aumento como resultado da pandemia. Ainda segundo a Agência Senado, o superintendente de gestão tarifária da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Davi Antunes Lima, afirmou que o consumidor não perceberia a situação. “A percepção do consumidor já era ruim, pagava caro, a gente sabe disso, mas a percepção dele não é de notar o aumento, ele não vai perceber uma redução da bandeira tarifária, nem um aumento na conta dele”, comentou.

A mudança na tarifa, aprovada em 19 de abril, foi autorizada pela Aneel. Desde então, Girão já buscou o Ministério Público do Estado (MPCE), uma audiência pública no Senado Federal e esclarecimentos diretos às empresas.