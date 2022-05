Deputados federais acionam TCU para impedir troca de cartões do Bolsa Família

De acordo com os parlamentares, os cartões antigos continuam operacionais e a medida teria o intuito de gerar ganho eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro (PL), além de criar novos gastos. Ele quer cartões com a marca do Auxílio Brasil

Ao menos 13 deputados federais da oposição acionaram o Tribunal de Contas da União (TCU) na tentativa de impedir a troca de cartões do Bolsa Família, criado por governos do PT, por um novo modelo desenhado para o programa Auxílio Brasil, da atual gestão. O grupo questiona a necessidade de troca dos dispositivos uma vez que os cartões do Bolsa Família continuam operacionais mesmo com a substituição dos programas.

A representação é encabeçada pela assinatura do deputado federal cearense Idilvan Alencar (PDT), mas conta com parlamentares de legendas como PT, PSB, Psol e PCdoB. De acordo com o grupo, a troca teria o intuito de gerar "ganho eleitoral" para o presidente Jair Bolsonaro (PL) e políticos ligados ao governo, além de criar novos gastos. Eles pedem que o TCU suspenda cautelarmente o câmbio.

"O contexto obriga a destacar que, ao passo em que o Governo Federal intenciona dispor de aproximadamente R$ 324 milhões para promover propaganda eleitoral com a roupagem do Auxílio Brasil, o Brasil amarga mais de 1 milhão de famílias na fila (para o auxílio)", argumentam.

Os deputados apontam ainda que após a transição entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, o modo de pagamento dos beneficiários manteve-se o mesmo: “cartão magnético bancário do Programa Bolsa Família” e que as famílias que já eram cadastradas conseguem sacar o Auxílio Brasil por meio do cartão que já era utilizado. “Os dispositivos ainda se mostram funcionais e aptos a atender com precisão a tarefa de possibilitar que as famílias saquem os valores relacionados ao atual Programa Auxílio Brasil”, destacam no texto.

A representação ressalta que não questiona a emissão de cartões magnéticos para aqueles que ainda não o possuem, ou qualquer outra medida de ampliação, modernização e aprimoramento do atual programa de transferência de renda, mas sim o intuito de se trocar os cartões, ainda funcionais, sobretudo num ano eleitoral.

“Questiona-se, por outro lado, a regularidade da substituição de cartões antigos do Bolsa Família – que, ao que se tem notícia, servem perfeitamente para que as famílias efetuem o saque dos benefícios do Auxílio Brasil – com a única finalidade de impulsionar a popularidade do pré-candidato Jair M. Bolsonaro por meio da imagem do Programa”.



Assinam a representação os deputados Idilvan Alencar (PDT), Milton Coelho (PSB/PE), Daniel Almeida (PCdoB/BA), Renildo Calheiros (PCdoB/PE), Áurea Carolina (Psol/MG), Fernanda Melchionna (Psol/RS), Ivan Valente (Psol/SP), Luiza Erundina (Psol/SP), Sâmia Bomfim (Psol/SP), Talíria Petrone (Psol/RJ) e Vivi Reis (Psol/PA).

