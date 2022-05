Conselho para ajudar moradores em situação de rua é aprovado na Assembleia

A matéria foi aprovada com uma emenda modificativa, dos deputados Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), David Durand (Republicanos) e Elmano Freitas (PT)

Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) o projeto de lei 77/22 que cria o Conselho Estadual dos Direitos da População em Situação de Rua e em Superação da Situação de Rua. A sessão foi realizada de forma híbrida nesta quarta-feira, 18.

A proposição do Poder Executivo objetiva fortalecer a implementação de políticas públicas para a população em situação de rua, propondo enfoque de maneira intersetorial. No texto, é previsto que serão reconhecidas pessoas em situação de rua “o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares e sociais fragilizados ou rompidos, a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento de temporária ou permanente”.

Serão também consideradas pessoas em superação de situação de rua “o grupo populacional em pobreza extrema, que foi alcançado por políticas públicas de alguma das esferas do poder Executivo ou que busquem sua autonomia sem acessar tais políticas públicas, e estar em moradia de caráter provisório, mas dependem do universo das ruas para sua sobrevivência”, diz o documento.

A matéria foi aprovada com uma emenda modificativa, dos deputados Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), David Durand (Republicanos) e Elmano Freitas (PT), que também é autor de uma subemenda modificativa. Foram aprovadas ainda duas emendas aditivas, assinadas pelos deputados Leonardo Araújo (MDB), Júlio César Filho (PT), Augusta Brito (PT), Soldado Noelio (União), Dra. Silvana (PL), Delegado Cavalcante (PL), Walter Cavalcante (MDB) e Tony Brito (União).



