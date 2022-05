Izolda, Camilo e outros políticos lamentam a morte de Haroldo Máximo, ex-presidente do TRE-CE

O ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Haroldo Máximo, faleceu na tarde desta terça-feira, 17, e recebeu homenagens de membros da política cearense, como o ex-governador Camilo Santana (PT) e a atual governador do Estado Izolda Cela. A causa da morte do desembargador de 73 anos não foi informada, mas comoveu aqueles que o conheciam.



“Recebi com muito pesar a notícia da morte do desembargador Haroldo Máximo, que de 2019 a 2021 conduziu o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE), e teve relevantes serviços prestados ao Judiciário cearense. Meus sentimentos à família e amigos”, lamentou o ex-governador Camilo Santana.



A governadora Izolda Cela também afirma que recebeu a notícia com pesar. “Recebi com muito pesar a notícia da morte do desembargador e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), Haroldo Máximo. Ele esteve à frente do órgão entre 2019 e 2021, além de ter sido titular de diversas comarcas no interior. Que Deus conforte a família e os amigos”.



O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio prestou conforto aos familiares. “Uma outra perda dolorosa aos amigos e membros do Judiciário cearense, do desembargador Haroldo Máximo. Justo, sério, sereno e respeitado pelos amigos. Que Deus conforte os seus familiares!”.



José Sarto (PDT), atual prefeito de Fortaleza, também se solidarizou. “Recebi com pesar a notícia do falecimento do desembargador Haroldo Máximo, que construiu uma trajetória de relevantes serviços prestados ao Judiciário do nosso Estado. Atuou como professor, coordenou a Escola Superior de Magistratura, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), onde contribuiu com a implantação da biometria nas eleições. Dedico minha solidariedade a familiares e amigos. Que Deus os conforte neste momento de dor.”



Em nota, o TRE-CE trouxe homenagens e informações acerca do falecimento. "Perdemos hoje uma grande personalidade do Judiciário cearense. Um homem íntegro, comprometido com a atividade jurisdicional, que dedicou a vida ao trabalho e à família. No TRE-CE, conduziu com maestria as eleições de 2020, mesmo no contexto de pandemia. Meu amigo Haroldo Máximo deixa seu legado na Magistratura e sempre será lembrado”, lamentou Inacio Cortez, atual presidente do órgão.

Ainda de acordo com a nota, o velório iniciou-se às 23h da terça-feira, 17, na Funerária Ternura (Rua Padre Valdevino, 2255 - Aldeota) e segue até as 14h da quarta-feira, 18.





