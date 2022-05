Filho de Lula é assaltado em São Paulo por quatro adolescentes

Crime aconteceu quando as vítimas estavam paradas em frente ao semáforo. Os criminosos levaram aparelho celulares. Mais tarde, foram pegos e os itens roubados recuperados

Luis Cláudio, filho do ex-presidente Lula (PT), sofreu um assalto na tarde desta terça última, 17, em São Paulo. As informações foram confirmadas ao UOL pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado.

Os quatro criminosos levaram o aparelho celular de Luis Cláudio e de uma mulher que estava com ele. As vítimas estavam paradas no semáforo quando a ação aconteceu.

"Bateram com a arma no vidro, a gente abriu a porta e eles pegaram o celular. Eles foram embora para um lado e fomos para o outro", explicou ele em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV. "Foi tudo muito rápido, não deu para fazer nada", completou.

As vítimas localizaram uma patrulha policial próxima do local do ocorrido e os agentes conseguiram deter os quatro rapazes, que têm entre 15 e 17 anos.

Além dos celulares e do simulacro, a polícia encontrou com o grupo cerca de R$ 220. Eles foram conduzidos à Fundação Casa e o crime registrado na 27º DP de São Paulo, em Campo Belo, informou a SSP.

