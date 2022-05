Bolsonaro lista 5 supostos abusos cometidos por Alexandre de Moraes; confira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com uma ação pessoal contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Para tanto, o chefe do Executivo fez uma lista, enviado ao Supremo, com cinco motivos para alegar abuso de autoridade contra Moraes.

A peça é assinada por advogado privado e não pela Advocacia-Geral da União (AGU), órgão que representa os interesses da administração pública federal junto ao Supremo.

O texto afirma que Alexandre de Moraes descumpre a Constituição Federal ao estender de forma indefinida e “injustificada” o chamado Inquérito das Fake News, do qual o magistrado é relator e o presidente é um dos investigados.

Além disso, é questionada, também, a postura de Moraes no inquérito sobre atos antidemocráticos ocorridos em Brasília e em outro, que apura a existência de milícias digitais. É utilizado como argumento o fato de as defesas dos investigados não terem acesso á cópia integral dos autos dos processos.

A notícia-crime assinada pelo advogado Eduardo Magalhães foi encaminhada ao ministro Dias Toffoli, que já rejeitou a ação.

Confira as razões da ação

1ª - "Injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito".

2ª - Argumenta que o ministro "não permite que a defesa tenha acesso aos autos" do processo, que está em segredo de Justiça.

3ª - Diz que "o inquérito das fake news não respeita o contraditório"

4ª - Advogado afirma que Moraes teria decretado, contra outros investigados no processo, medidas cautelares que não estão previstas no Código de Processo Penal, contrariando o Marco Civil da Internet.

5ª - Defesa diz que, mesmo depois de a PF ter concluído que Bolsonaro não teria cometido crime em sua live, em que questionou a segurança das urnas eletrônicas, Moraes "insiste em mantê-lo como investigado".

