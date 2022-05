Veja quem vai comandar comissão que vai analisar concessão de Enel no Ceará

Comissão especial da Assembleia Legislativa visa barrar o reajuste de 24,88% nas contas de energia no estado. Será debatido também sobre o contrato de concessão da companhia no Ceará

Os deputados Fernando Santana (PT) e Guilherme Landim (PDT) foram eleitos presidente e relator, respectivamente, na Comissão Especial da Enel, instalada na Assembleia Legislativa (AL-CE) para avaliar o contrato de concessão pública da Enel no Ceará, após reajuste de 24,88% nas contas de energia no estado. Fernanda Pessoa (União Brasil) ficou com o posto de vice-presidente no colegiado.

Outros nomes que integram a comissão são os parlamentares Jeová Mota (PDT), Leonardo Araújo (MDB), Érika Amorim (PSD), Delegado Cavalcante (PL), Leonardo Pinheiro (Progressistas) e Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos).

Presidente da Casa, Evandro Leitão (PDT) afirmou que a comissão irá atuar para barrar o reajuste que a empresa quer implantar nas contas de energia no Ceará. “Estamos passando por uma forte turbulência econômica. Este reajuste trará muitos prejuízos para a cadeia produtiva e para as famílias cearenses”, disse.

Ainda segundo Leitão, o colegiado pretende ainda revisar o contrato de concessão da Enel para descobrir se todas as cláusulas estão sendo cumpridas. “A comissão tem 60 dias para fazer essa análise e produzir um relatório sobre o contrato”, explica.

Fernando Santana afirma que serão realizadas audiências públicas e, logo, a comissão deve divulgar uma agenda. "Vamos agora nos debruçar, estudar esse contrato de concessão de 1998 com a Aneel e verificarmos se o que está sendo reclamado são irregularidades que vamos encontrar nesse contrato. Ao final, vamos dar uma resposta para a população com um relatório isento. O primeiro passo é nos reunir com o Ministério Público para apresentar a comissão constituída e ouvir a formação da comissão formada pela instituição para que possamos reunir nossas agendas. Depois já buscaremos iniciar as audiências públicas. Vamos correr para dar uma resposta à população", afirma.

Guilherme Landim, por sua vez, relembra que desde o início do processo, os parlamentares vêm exercendo o papel de articulação em defesa dos direitos da população. "Esta questão é regida por uma agência federal, que é a Aneel, e ela foi quem determinou que a Enel do Ceará poderia exercer esse aumento, para todos nós injustificável e absurdo. Diante disso, a alternativa que nos coube foi recorrer à Justiça, Estadual e Federal, e assim fizemos. O presidente Evandro Leitão atuou firmemente reunindo os órgãos Procon, Decom, Ministério Público e outras instituições para juntos questionarmos essa medida", destaca.

