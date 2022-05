Veja quais deputados federais do Ceará apoiam Bolsonaro

Entre os partidos que compõem a base aliada cearense do chefe do Executivo estão PP, PL e União Brasil

Dos 22 deputado federais que compõem a bancada no Ceará na Câmara dos Deputados, nove podem ser considerados bolsonaristas, seja por expressarem de forma clara apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), seja por quase sempre votarem a favor das pautas do governo. Entre os partidos que compõem a base aliada cearense do chefe do Executivo estão PP, PL e União Brasil. Veja a lista:

AJ Albuquerque (PP)

Eleito pelo Partido Progressistas (PP), AJ Albuquerque está em seu primeiro mandato como deputado federal e tem nove propostas legislativas de sua autoria. O empresário já foi prefeito de Massapê-CE, entre 2013 e 2017, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB); e secretário regional da Prefeitura Municipal de Fortaleza entre 2017 e 2018.

Dr. Jaziel (PL)

Com 30 propostas legislativas de sua autoria, este é o primeiro mandato de Jaziel como deputado federal. O médico foi eleito pelo Partido da República (PR), que atualmente é conhecido como Partido Liberal (PL). O deputado já foi três vezes líder do partido pelo qual atua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Genecias Noronha (PL)

Com três propostas legislativas de sua autoria, este é o terceiro mandato de Genecias Noronha como deputado federal. A partir deste ano, o empresário atua pelo Partido Liberal (PL), mas foi eleito pelo Solidariedade. Entre 2005 e 2010, Noronha foi prefeito de Parambu-CE pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Júnior Mano (PL)

Em seu primeiro mandato como deputado federal, Júnior Mano foi eleito pelo Patriota, mas filiou-se ao Partido Liberal ainda em 2019. O administrador já foi vice-prefeito de Nova Russas-CE e, no atual mandato, apresentou oito propostas legislativas.

Nelho Bezerra (União)

Com seis propostas legislativas de sua autoria, este é o primeiro mandato de Nelho Bezerra. Eleito pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), filiou-se ao União em 2022. Apesar de o partido ter lançado pré-candidatura de Luciano Bivar, já declarou apoio a a Jair Bolsonaro. Ocupa vaga de Capitão Wagner, que se licenciou do cargo para disputar o Governo do Estado.

Moses Rodrigues (União)

Em seu segundo mandato como deputado federal, Moses Rodrigues foi eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), mas filiou-se ao União em 2022. Ele é administrador e professor e teve duas propostas legislativas de sua autoria. Filiou-se ao novo partido para fortalecer as campanhas de Jair Bolsonaro e Capitão Wagner no Ceará.

Vaidon Oliveira (União)

Atualmente filiado ao União Brasil, o presente mandato de Vaidon Oliveira, o segundo como deputado federal, iniciou quando ele ainda integrava o Partido Republicano da Ordem Social (Pros). Sempre vota a favor das pautas do governo Bolsonaro.

Danilo Forte (União)

Estando atualmente em seu terceiro mandato como deputado federal, Danilo Forte foi eleito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), mas filiou-se ao União em 2022. O advogado tem 15 propostas legislativas de sua autoria e já atuou como vice-líder de seu atual partido.

Heitor Freire (União)

Heitor Freire é administrador e está em seu primeiro mandato como deputado federal. Freire foi eleito quando fazia parte do Partido Social Liberal (PSL), mas, neste ano, passou a atuar pelo União. Em 2016, foi presidente do PSL e, como deputado federal, apresentou 19 propostas legislativas. Ajudou a eleger Bolsonaro em 2018, se afastou do presidente após crise no PSL, mas nada o impede de voltar a apoiá-lo em cenário de polarização com Lula.



Tags