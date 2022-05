"Quem serviu 7 anos pra ser vice e assumir governo, tem que servir pra ser candidata", diz Audic sobre Izolda

Deputado acredita que Izolda tem a prerrogativa de ter seu nome analisado, com base no seu passado político no Estado

O deputado estadual Audic Mota (MDB) analisou os nomes que estão sendo cotados para disputar o governo do Ceará nas eleições deste ano. Ao ser questionado sobre o que seria melhor para o estado, entre a atual governadora Izolda Cela e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio - nomes favoritos do PDT -, o parlamentar declarou que “quem serviu pra ser sete anos vice-governadora, quem serviu para assumir um governo, tem que servir para ser candidato”. Fala foi dita em participação no programa Jogo Político, do O POVO, nesta terça-feira, 17.

Cobrando espaço para o MDB nas discussões eleitorais, Audic disse ainda que toda aliança política exige uma divisão do poder para que o governo formado “tenha a cara de todos”. “Se você formar uma aliança para governar e esse governo tem a cara de um só partido, ou até mesmo de dois partidos, essa aliança não tem sentido”, disse. Segundo ele, a divisão de espaços para que a aliança seja mantida deve ser “muito bem tratada pelos dirigentes partidários”.

Sobre o assunto Camilo sai em defesa de Izolda após presidente do PDT apoiar RC candidato

Izolda Cela inaugura Barragem Melancia, obra hídrica para abastecer a Região do Curu

Sarto faz elogios a Luizianne e diz que petista foi "inovadora" na Prefeitura

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O parlamentar disse ainda que não acredita em aliança em que existam vetos, “mas também não acredito em alianças onde existam imposições”. No entendimento de Audic, a candidatura de Izolda Cela seria “uma tendência natural”. “Se você serve para fazer parte da gestão como secretária de Educação, se você serve para avançar sendo vice-governadora durante dois mandatos, se serve e tem a confiança de um governador renunciar para lhe entregar o poder, e você assumiu um mandato tampão, por que você não serve para uma postulação de reeleição?”, afirmou.

Audic, contudo, não acredita que a candidatura de Izolda deva ser imposta por algum partido, “inclusive o PT”. Alguns integrantes da sigla já demonstraram preferência pelo nome de Izolda. Entre eles está o ex-presidente da legenda, De Assis Diniz. Ele afirmou em entrevista ao Jogo Político que o PT terá candidatura própria caso o nome escolhido para concorrer ao governo seja o de Roberto Cláudio. O deputado José Guimarães, por sua vez, disse no último fim de semana que não há "outro caminho" para aliança entre PT e PDT ser mantida que não seja a escolha do nome de Izolda.

Sobre o assunto "Roberto Cláudio é o mais forte para evitar o Capitão Wagner", diz presidente do PDT

Wagner diz que governistas praticam "ódio" e prega eleição "sem extremismos"

"Sucessor do Camilo tem que ser a cara dele", diz Guimarães ao reforçar apoio a Izolda

Para Audic, Izolda tem a prerrogativa de ser analisada como candidata e age "de maneira cordata, gentil, procurando não agredir ninguém”. Ele salienta ainda não acreditar que algum partido possa chegar e “dizer 'só estaremos se for assim'”, em crítica direta ao PT.



Assista ao programa na íntegra: