Primeira-dama abraça totem com imagem de Bolsonaro e "tropeça" no inglês: "My rusband"; veja vídeo

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, está em viagem para o exterior. Nesta segunda-feira, 16, a esposa do presidente da República postou um vídeo nas redes sociais em que abraça um totem com a figura de Bolsonaro, em Israel. "Olha quem apareceu. My rusband (sic)", escreveu na legenda da publicação. A grafia da palavra "marido" no idioma inglês, no entanto, está errada. O correto seria "my husband".

Diante da rejeição de Bolsonaro junto ao eleitorado feminino, como mostram as últimas pesquisas, o presidente tem apostado na primeira-dama para tentar reverter a situação negativa. Michelle Bolsonaro vem tendo mais destaque em eventos do governo e atuado com mais ênfase nas redes sociais. No último Dia das Mães, chegou a fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e TV, de 4 minutos, destacando as ações da atual gestão federal voltadas para as mulheres.

Michelle apareceu na TV em vídeo gravado e transmitido ao lado de ministra Cristiane Britto, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. "Por conhecer os desafios da maternidade, temos o compromisso de cuidar das mães do nosso País. Nesse sentido, o governo federal tem implementado uma série de ações que beneficiam as mães brasileiras", afirmou a primeira-dama.

Em resposta, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) entrou com uma representação contra ambas por propaganda antecipada. Juntamente com Rui Falcão, assinam o documento advogados integrantes do grupo Prerrogativas, que se colocaram contra a prisão do ex-presidente Lula e decisões da Lava Jato.

Na avaliação deles, o discurso realizado no domingo segue “roteiro clássico das propagandas eleitorais de manuais de publicidade”, além de buscar reduzir a resistência do eleitorado feminino a Bolsonaro.

“Foi para atingir essa finalidade eleitoreira que Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, se apresentou com uma mãe sensível, como uma mulher conhecedora das dificuldades de tantas mães brasileiras e que poderia, justamente por isso, atuar em benefício das eleitoras influenciado seu marido na tomada de decisões que favoreçam as brasileiras”, destaca o documento.

