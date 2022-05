Pecuarista que pediu doação para presidente visitou Planalto 11 vezes

Um dos líderes do grupo de representantes do agronegócio que tenta impulsionar a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), inclusive por meio de doações de dinheiro, o pecuarista Bruno Scheid esteve no Palácio do Planalto em 11 dias diferentes, entre setembro do ano passado e fevereiro deste ano, segundo dados da Presidência da República. Em alguns desses dias, o pecuarista teve mais de um compromisso.

Como revelou o Estadão em março, Scheid fez parte de um movimento que pediu, em fevereiro, dinheiro a pecuaristas dispostos a apoiar a reeleição do presidente. O grupo dizia falar em nome de Valdemar Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro, o PL. A iniciativa não foi bem-recebida por ruralistas, que não gostaram de ver o político envolvido na arrecadação.

Os registros do Planalto, obtidos pelo Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), mostram que Scheid frequentou diferentes repartições no palácio. Nesse período, conforme ruralistas e pecuaristas consultados pela reportagem, ele tentava angariar apoios e contribuições em grupos de WhatsApp ligados ao setor, o que gerou protestos. Scheid nega.

Em março, Scheid foi prestigiado durante encontro de pecuaristas com Bolsonaro. Sentou-se ao lado do presidente e de ministros. O pecuarista discursou com destaque. A reunião, sem pauta específica, segundo o próprio Scheid informou ao Estadão, ocorreu fora da agenda oficial - não houve divulgação prévia.

Participaram da audiência pecuaristas que se declararam dispostos a doar dinheiro para a futura campanha do presidente.

ACESSO

Nos meses anteriores, Scheid circulou por várias áreas do Planalto. Passou pelas salas da Assessoria Especial, pelo Gabinete Adjunto de Agenda e pelo Gabinete Pessoal, todos no 3º andar, onde Bolsonaro despacha; pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no 4º andar; e pela Secretaria Especial de Comunicação Social, no 2º andar.

Em um registro de rede social, Scheid postou foto ao lado do general Augusto Heleno, ministro do GSI. O órgão é o segundo destino mais frequente de Scheid, atrás apenas das dependências ligadas ao próprio Bolsonaro. O nome do pecuarista rondoniense aparece apenas três vezes nas agendas da Presidência.

Com base em Ji-Paraná (RO), Scheid ascendeu como líder informal em um grupo de agronegócio bolsonarista e ganhou interlocução com nomes fortes da campanha, como Valdemar Costa Neto e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Scheid se filiou ao PL e pretende disputar vaga na Câmara.

Ele tem feito campanha aliado ao senador Marcos Rogério (PL-RO), pré-candidato ao governo de Rondônia. Nas redes, Scheid também posta fotos com Flávio e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos). Em fevereiro, viajou com a comitiva no avião presidencial de Brasília a Porto Velho (RO). Procurado, o pecuarista não respondeu.

LEGISLAÇÃO

Segundo especialistas em Direito Eleitoral, são comuns pedidos de recursos antes da oficialização da candidatura, desde que o postulante deixe acertado para que a contribuição seja efetivamente feita no período eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite arrecadação coletiva, a partir de maio, por meio de sites de vaquinha. Os candidatos, no entanto, só recebem os recursos se a candidatura for confirmada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

