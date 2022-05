Morre desembargador Haroldo Máximo, ex-presidente do TRE no Ceará

Além de presidente do TRE-CE, ele também esteve à frente da vice-presidência do órgão. Magistrado tinha 73 anos e estava sendo submetido a um tratamento de saúde

Morreu na tarde desta terça-feira, 17, o desembargador Haroldo Máximo aos 73 anos. O magistrado exerceu a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) no biênio 2019-2021 e ocupou a Vice-Presidência e da Corregedoria da Corte Eleitoral entre 2017 e 2019. O magistrado era integrante da 2ª Câmara de Direito Criminal e presidente da Seção Criminal.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decretou luto oficial de três dias. A causa da morte não foi revelada, mas o magistrado estava já algum tempo sendo submetido a um tratamento de saúde. A família de Haroldo Máximo ainda vai divulgar detalhes a respeito do velório.

“A magistratura cearense está de luto com a passagem do desembargador Haroldo Máximo. Grande magistrado, homem probo, reto. Foi corregedor, vice e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Na Justiça estadual foi coordenador da Esmec, diretor da Associação de Magistrados e primeiro presidente da Comissão Nacional de Penas Alternativas. Por onde passou, deixou um legado de conduta ética, moral e profissional exemplar”, afirmou a presidente do Tribunal, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira.

Ao longo de sua trajetória já recebeu diversas premiações, entre elas o “Colar do Mérito Judiciário”, conferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Prêmio Alexandre Martins de Castro Filho, conferido pelo Ministério da Justiça. Medalha Desembargador Moreira, conferida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Troféu Sapiranga, outorgado pela Fundação Maria Nilva Alves, Presidente de Honra do VII Fórum Nacional de Direito Penitenciário, Troféu “Forças Vivas” concedido pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará e recebeu ainda o título de cidadão cratense