Jogo Político desta terça entrevista o deputado Audic Mota; assista ao vivo

O Jogo Político desta terça-feira, 17, recebe o deputado estadual Audic Mota (MDB). Entre outros temas, o parlamentar irá conversar sobre as recentes declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e também acerca dos últimos embates envolvendo PT e PDT no Ceará. Audic também irá avaliar o futuro da 3ª via, que tem enfrentrado crises diante das divisões no PSDB e no MDB. O programa começa às 15h, com transmissão ao vivo.

Acompanhe ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A entrevista começa a partir das 15 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do O POVO: Facebook, Youtube e Twitter.

Tags