Vereadores de Tamboril protagonizam confusão e troca de agressões em sessão

Em transmissão oficial, é possível ver agitação de parlamentares e um dos homens aparece com a camisa manchada do que aparenta ser sangue

Vereadores de Tamboril, no interior do Ceará, protagonizaram um tumulto durante a sessão da Câmara Municipal na última sexta-feira, 13. O parlamentar Marcos Morais (MDB) alegou ter sido agredido fisicamente por Venceslau Torres (PDT) após um desentendimento que provocou agitação na sessão legislativa da Casa, que era transmitida nas redes sociais.

Opositor da gestão municipal, Morais fez críticas ao governo local e ao presidente da Câmara, Francisco Geovani Santos, durante tempo na tribuna. “Quero que o senhor assuma a cadeira de presidente e conduza essa Casa com autoridade, porque senão daqui a pouco isso vai virar um ringue (...) uma hora isso pode virar um ringue de luta. Então conduza a casa com respeito, porque até agora o senhor não fez isso ainda”, declarou Morais.

Em outro momento da sessão, Venceslau rebateu Morais alegando que ele “não respeita ninguém", e fez críticas aos opositores. "Vocês são bons de cobrar, então continuem na oposição, porque de realizar são omissos, ineficientes e incompetentes", declarou Torres na tribuna.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Posteriormente, o presidente da Câmara foi à tribuna para discursar, mas foi interrompido pelo tumulto na Casa. É possível ver a movimentação de parlamentares e um dos homens aparece brevemente com a camisa manchada do que aparenta ser sangue. O momento pode ser visto a partir das 2h01min no vídeo abaixo.

Embora a câmera da transmissão oficial não tenha mostrado a agressão relatada por Morais, ele foi às redes sociais denunciar o ocorrido. Em outro vídeo, é possível ver o parlamentar com uma lesão no nariz.

Em seu perfil, Morais comentou o ocorrido. “Nunca fiz e nunca farei, se Deus quiser, nenhuma agressão física a nenhum colega de trabalho, por mais que discorde de quaisquer posicionamentos (...) Mesmo quando na situação soube respeitar as opiniões contrárias. E ontem fui pego desprevenido e fui vítima desse atentado lamentável”, escreveu o vereador.

O POVO tentou contato com a Câmara Municipal de Tamboril, por meio de telefone disponibilizado no Site da Casa, para solicitar posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.



Tags