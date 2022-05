Sarto faz elogios a Luizianne e diz que petista foi "inovadora" na Prefeitura

Como exemplo de inovações da petista, ele citou os Cucas e a Vila do Mar. Declaração foi dada em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 16, e ocorre após um mês de estremecimentos entre PT e PDT no Ceará

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), fez elogios à ex-prefeita Luizianne Lins (PT) em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 16. O atual gestor afirmou que a petista foi “inovadora” em suas gestões, citando como exemplos a política que estabeleceu os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) na Capital e também a Vila do Mar. A declaração ocorre após um mês de estremecimentos entre PT e PDT no Ceará.

A afirmação foi dada num contexto em que o gestor elogiava ex-prefeitos de Fortaleza, dentre eles o correligionário Roberto Cláudio (PDT), pré-candidato ao governo do Estado, a quem classificou como o “melhor prefeito da história” da Cidade. “RC é o melhor prefeito da história, estou falando de uma cidade que teve Ciro como prefeito (...) Juraci Magalhães um dos maiores realizadores dessa cidade, Cambraia também muito efetivo e Luizianne inovadora. Estar nesse rol é muito”, pontuou.

Questionado sobre a que inovações se referia, na gestão Luizianne, o prefeito listou duas medidas e disse que não faz política com maniqueísmo. “(Luizianne) Foi inovadora quando estabeleceu a política do Cuca, quando estabeleceu a Vila do Mar. Tem outras questões, mas não faço política de maniqueísmo, de quem está comigo é santo e quem não está é demônio. Faço uma política mais moderna, de entender que a gente tem defeitos e virtudes. Pena que nem todos entendem assim”.

No último mês, petistas e pedetistas têm enfrentado turbulências na aliança estadual, com declarações de ambos os lados colocando em xeque a continuidade do acordo para as eleições deste ano. Parte das divergências foi motivada pelo impasse na escolha do nome do PDT, mas se agravou após duras críticas do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao PT Ceará, que provocaram uma reunião estadual do PT para debater o futuro.

Neste mês, Ciro disse que o acordo entre o seu grupo político e o PT pode ser desfeito caso haja indicativos de "negócio de conchavo, de picaretagem". O ex-ministro disse haver um "lado corrupto" também no PT do Ceará. Em nota, a cúpula petista definiu os comentários como "ato de total desespero" por Ciro estar “inviabilizado na disputa presidencial”.

Atualmente o PDT apresenta como pré-candidatos à sucessão no Ceará a governadora Izolda Cela, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho. Os dois primeiros nomes protagonizam a preferência e os embates entre as siglas, com alas petistas rechaçando a indicação de RC e favoráveis ao nome de Izolda.

Sobre a definição do pré-candidato, Sarto declarou na entrevista à Rádio O POVO CBN que a demora “não fragiliza” o grupo governista devido a um "nível de maturidade política" que teria se iniciado quando o senador Tasso Jereissati (PSDB) foi governador do Estado. “Hoje o estado tem uma maturidade que excede as vaidades de um ou de outro dirigente. O Ceará é maior que o PDT, que o PT e que qualquer partido", comentou.



E continuou: "Creio que a maioria dos líderes (partidários) tem essa maturidade e no momento certo, no momento em que a lei permitir, vamos oferecer à população quem melhor representa o projeto. Não creio que fragilize, a demora, porque esse tempo de maturação serve para refletir”, concluiu o prefeito.