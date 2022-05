Pré-candidata do Psol ao governo já definiu slogan de campanha: "É Lula lá e Adelita no Ceará"

A pré-candidata do Psol ao governo estadual já definiu seu slogan de campanha para as eleições deste ano: "É Lula lá e Adelita no Ceará". A frase se inspira no mote eleitoral de outra candidatura esquerdista que fez sucesso no passado, a do atual deputado federal José Airton (PT), que em 2002 disputou o Palácio da Abolição e por pouco não venceu: "É Lula lá e José Airton cá".

Como são pequenas as chances de o PT ter candidatura própria ao Governo do Estado, em razão da aliança com o PDT do também presidenciável Ciro Gomes, Adelita Monteiro garantiu que Lula estará em seu palanque no Ceará.

Materiais de pré-campanha que unem o petista e o nome do Psol nas eleições estaduais foram confeccionados e são utilizados nos eventos que Adelita tem feito na Capital e pelo Interior.

