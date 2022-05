Para Bolsonaro, disputa é vista como 'ponto de inflexão' para Brasil e mundo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 16, que as eleições presidenciais deste ano são vistas como um "ponto de inflexão" para o Brasil e para o mundo".

A declaração foi feita em um evento com empresários em São Paulo e se soma às falas do presidente em defesa de seu mandato e contra o retorno do PT ao Palácio do Planalto. "Alguns querem a volta à cena do crime", afirmou Bolsonaro, em referência a uma frase do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições de 2018. Hoje, Alckmin é o pré-candidato a vice de Lula.

Bolsonaro ainda voltou a celebrar a queda de multas do Ibama e a defender o armamento da população. "Eu não durmo sem uma arma do meu lado", disse o presidente, que voltou a criticar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovar o marco temporal. "Aí, acabou, acabou, porra", disparou.

